Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отменить отдельную регистрацию юридических лиц как плательщиков налога на добавленную стоимость при создании таких юрлиц.

Соответствующий законопроект правительство утвердило 10 марта в пакете законопроектов, направленных на проведение дерегуляции, передают Українські Новини.

"Мы упрощаем процедуру регистрации новосозданных юридических лиц плательщиками НДС. Абсолютно нелогична ситуация при создании бизнеса, что его необходимо регистрировать плательщиком НДС. Это не является отдельным сервисом", - сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, представляя данные законопроекты.

Нефедов ожидает, что принятие этой нормы позволит Украине значительно упростить процедуру создания новых предприятий, прежде всего в малом и среднем бизнесе, а также значительно улучшить позицию государства в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.

Как сообщали Українські Новини, Министерство экономического развития и торговли рассчитывает на вхождение Украины в ТОП-40 в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса в 2018 году.

По рейтингу, опубликованного в текущем году, Украина находится на 81 месте.