Министерство экономического развития и торговли инициирует введение лицензирования экспорта угля антрацитовых марок.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 года № 1009 об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2017 год", передают Українські Новини.

Целью проекта постановления является нейтрализация угроз энергетической безопасности Украины и обеспечение углем энергогенерирующих компаний в полном объеме.

Лицензирование вводится временно до полного преодоления кризисных явлений в энергетике.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2014 года из-за дефицита в энергосистеме Кабинет Министров решил ввести ограничения на лицензирование и квотирование экспорта антрацитового угля.

С того времени лицензирование экспорта этого товара продлевалось.

В декабре 2016 года Кабмин отменил лицензирование экспорта антрацитового угля и газа в 2017.

С 13 февраля полностью прекращена поставка антрацитового угля с оккупированного Донбасса на ТЭС на контролируемой Украиной территории (за исключением Луганской ТЭС).

С 17 февраля в Украине действует чрезвычайное положение на рынке электроэнергии и будет действовать, по крайней мере, 1 месяц, до 18 марта.

Оно предусматривает переход блоков атомных электростанций на работу в режиме недельного маневрирования (частичная разгрузка будет осуществляться в пятницу и возобновление полной мощности в понедельник).