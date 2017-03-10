Металлургические предприятия Украины в январе-феврале 2017 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 46,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $1 млрд 346,115 млн (в январе-феврале 2016 года - $920,050 млн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в пятницу, на черные металлы за этот период пришлось 21,48% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,48% за первые два месяца прошлого года.

В феврале поступления от экспорта черных металлов составляли $691,819 млн.

Согласно статистике, Украина в январе-феврале 2017 года нарастила импорт аналогичной продукции на 21,4% - до $114,980 млн. В феврале этот показатель составил $60,537 млн.

Кроме того, Украина в январе-феврале-2017 увеличила экспорт металлоизделий на 33,9% - до $122,109 млн. В феврале их поставлено на $63,471 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 24,8% - до $108,027 млн. В феврале импортировано на $62,345 млн.

Как сообщалось, Украина в 2016г снизила выручку от экспорта черных металлов на 10,3% по сравнению с 2015 годом - до $7 млрд 247,371 млн, увеличила импорт аналогичной продукции на 16,3% - до $799,080 млн.

Кроме того, Украина в 2016 году сократила экспорт металлоизделий на 24,8% - до $689,811 млн, импорт металлоизделий возрос на 23,8% - до $645,485 млн.