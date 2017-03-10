Внутренний аудит, проводимый в Министерстве обороны с начала 2017 года, предотвратил убытки в размере более 27 млн грн, которые могло понести ведомство путем заключения невыгодных договоров закупок.

"Благодаря рекомендациям, предоставленными внутренними аудиторами, по результатам операционных аудитов и предварительного мониторинга рискованных операций с начала 2017 года в ходе оценки проектов договоров закупок в Минобороны Украины предупреждены потери и убытки на сумму около 27,5 млн грн", - рассказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, благодаря аудиту сниженна стоимость ремонта вооружений и военной техники, капитальных ремонтов и реконструкций военных объектов.

"С начала года предоставлено 120 рекомендаций и предостережений на сумму более 843,5 млн грн. по поводу повышения эффективности управления государственными финансовыми и материальными ресурсами", - добавил спикер оборонного ведомства.

В целом, по словам Д.Гуцуляка, операционные аудиты и предварительный мониторинг охватывают 95 пакетов документов на сумму почти 440 млн грн, в частности, годовые планы закупок.

