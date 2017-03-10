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В январе-феврале аренда госимущества принесла бюджету 154,4 млн гривен
17:20 09.03.2017 |
В январе-феврале Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 154,4 млн гривен от аренды государственного имущества.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель ФГИ.
В 2017 году было предусмотрено 1,6 млрд гривен поступлений в бюджет от аренды госимущества; таким образом, план за год выполнен на 9,65%.
Как сообщали Українські Новини, в январе Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 73,4 млн гривен от аренды государственного имущества.
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