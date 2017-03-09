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Кабмин перешел на электронный документооборот
13:34 09.03.2017 |
Кабинет министров Украины перешел на электронный документооборот, и теперь порядка 3 тыс. документов ежедневно будут обрабатываться исключительно в электронном виде.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Правительство перешло на электронный документооборот. Объем документов, включая обращения граждан, которые обрабатывают правительственные структуры, достаточной большой. Теперь ежедневно более 3000 документов пересылаются центральными органами власти в электронном виде», - отметил глава правительства.
Он также подчеркнул, что работа с электронными документами экономит время и расходы на бумагу. «Также это повышает возможности контроля за качеством выполненных решений. Без электронных технологий работать в ХХІ веке невозможно. Движемся дальше», - сказал Гройсман.
Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве обновили оборудование и программное обеспечение для работы во время заседаний Кабинета министров. Созданный и усовершенствованный программно-аппаратный комплекс информационно-медийного сопровождения заседаний правительства позволяет обеспечить современными аудиовизуальными системами и средствами различные мероприятия - заседания, совещания и т.п.
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