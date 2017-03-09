Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин перешел на электронный документооборот

13:34 09.03.2017 |

Экономика

 

Кабинет министров Украины перешел на электронный документооборот, и теперь порядка 3 тыс. документов ежедневно будут обрабатываться исключительно в электронном виде.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Правительство перешло на электронный документооборот. Объем документов, включая обращения граждан, которые обрабатывают правительственные структуры, достаточной большой. Теперь ежедневно более 3000 документов пересылаются центральными органами власти в электронном виде», - отметил глава правительства.

Он также подчеркнул, что работа с электронными документами экономит время и расходы на бумагу. «Также это повышает возможности контроля за качеством выполненных решений. Без электронных технологий работать в ХХІ веке невозможно. Движемся дальше», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве обновили оборудование и программное обеспечение для работы во время заседаний Кабинета министров. Созданный и усовершенствованный программно-аппаратный комплекс информационно-медийного сопровождения заседаний правительства позволяет обеспечить современными аудиовизуальными системами и средствами различные мероприятия - заседания, совещания и т.п.

По материалам: УНИАН
 

ПО РУБРИКАМ

15:22 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

15:01 НБУ ре­шил лик­ви­ди­ро­вать банк "На­род­ный капитал"

13:56 Дол­лар тор­гу­ет­ся раз­но­на­прав­лен­но 9 мар­та пе­ред за­се­да­ни­ем ЕЦБ и на дан­ных из США

13:07 Фон­до­вые рын­ки Азии 9 мар­та сни­зи­лись, ин­дек­сы Япо­нии вы­рос­ли на па­де­нии ие­ны

11:25 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 07.03.2017

10:50 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 09.03.2017

10:40 НБУ про­дал 7 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 11 943 млн гри­вен

10:33 7 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на $51,1 млн до $159,7 млн

10:02 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 384,6 млрд гри­вен, бан­ки умень­ши­ли на 313 млн гри­вен до 275 млрд гри­вен 7 мар­та

08:44 Зо­ло­то де­ше­ве­ет на ро­сте кур­са дол­ла­ра к ми­ро­вым ва­лю­там

07:14 Бир­жи США не про­де­мон­стри­ро­ва­ли еди­ной ди­на­ми­ки 8 мар­та на фоне дан­ных по рын­ку тру­да

07.03 Бир­жи США за­кры­лись сни­же­ни­ем 7 мар­та на фоне ожи­да­ния но­во­стей от цен­тро­бан­ков

07.03 7 мар­та тор­ги на меж­бан­ке за­вер­ши­лись не­боль­шим сни­же­ни­ем кур­са дол­ла­ра

07.03 НБУ бу­дет ини­ци­и­ро­вать санк­ции к "дочке" Сбер­бан­ка в Укра­ине

07.03 Зо­ло­то де­ше­ве­ет из-за удо­ро­жа­ния дол­ла­ра к ми­ро­вым ва­лю­там

• дальше…

13:34 Ка­б­мин пе­ре­шел на элек­трон­ный до­ку­мен­то­обо­рот

13:27 До­ля пер­вич­ных ре­ги­стра­ций б/у ав­то на ав­то­рын­ке Укра­и­ны в фев­ра­ле вы­рос­ла с 17% до 38%

12:47 Нефть пе­ре­шла к сни­же­нию 9 мар­та, WTI опу­сти­лась до ме­нее $50 впер­вые с де­каб­ря

08:44 Зо­ло­то де­ше­ве­ет на ро­сте кур­са дол­ла­ра к ми­ро­вым ва­лю­там

08:06 Нефть рас­тет по­сле преды­ду­ще­го сни­же­ния

07:34 Се­нат Ка­на­ды пред­ва­ри­тель­но одоб­рил со­гла­ше­ние о ЗСТ с Укра­и­ной

07.03 Тре­тий год кря­ду Укра­и­на сни­жа­ет объ­е­мы тран­зи­та сжи­жен­но­го га­за

07.03 Зо­ло­то де­ше­ве­ет из-за удо­ро­жа­ния дол­ла­ра к ми­ро­вым ва­лю­там

07.03 Топ­ли­во в мел­ком опте де­ше­ве­ет 7 мар­та, в то вре­мя как роз­нич­ные це­ны ста­биль­ны

07.03 В Укра­ине - пе­ре­из­бы­ток сы­ров из-за вы­со­кой це­ны про­дук­та

• дальше…

14:02 Ко­ми­тет Ев­ро­пар­ла­мен­та окон­ча­тель­но утвер­дил без­виз для Укра­и­ны

12:44 Бо­га­тые ино­стран­цы го­то­вы пла­тить 220 тыс. фун­тов в год, чтобы со­хра­нить кон­фи­ден­ци­аль­ность

10:25 Бе­ло­рус­ское теле­ви­де­ние по­ка­за­ло фильм, об­ви­ня­ю­щий оп­по­зи­цию в под­го­тов­ке мест­но­го Май­да­на

10:11 Ка­зах­стан ре­шил до­бы­вать нефть и газ по но­вым пра­ви­лам

09:56 По­че­му Тур­ция за­ви­сит от Гер­ма­нии, а Гер­ма­ния от Тур­ции - нет

09:38 Кон­гресс США за­пре­тил Пен­та­го­ну со­труд­ни­чать с "Рособоронэкспортом"

09:27 Пен­та­гон об­ви­нил Рос­сию в раз­вер­ты­ва­нии си­сте­мы кры­ла­тых ра­кет

08:14 SWIFT за­кры­ла до­ступ к сво­им сер­ви­сам трем бан­кам КНДР

07:46 Укра­и­на пе­ре­да­ла Меж­ду­на­род­но­му су­ду ООН всю нот­ную пе­ре­пис­ку и за­пи­си бе­сед с пред­ста­ви­те­ля­ми Рос­сии с на­ча­ла во­ен­ной агрес­сии

07:34 Се­нат Ка­на­ды пред­ва­ри­тель­но одоб­рил со­гла­ше­ние о ЗСТ с Укра­и­ной

07.03 Обо­рон­ный бюд­жет Ки­тая в 2017 го­ду вы­рас­тет на 7%

07.03 По­че­му Эр­до­ган мо­жет без­на­ка­за­но об­зы­вать Мер­кель по­след­ни­ми сло­ва­ми

07.03 "Газпром" пре­пят­ству­ет со­еди­не­нию ГТС Укра­и­ны и Поль­ши - "Укртрансгаз" и Gaz-System об­ра­тят­ся к нац­ре­гу­ля­то­рам

07.03 Крым при­ну­ди­тель­но вы­ку­пит иму­ще­ство стре­лоч­но­го за­во­да у аф­фи­ли­ро­ван­ных с Ах­ме­то­вым фирм

07.03 Ев­ро­пей­цы ти­хой са­пой стро­ят га­зо­про­во­ды в об­ход Рос­сии

• дальше…

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

16.02 Ки­ев на­ме­рен до­го­во­рить­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии вир­ту­аль­ной кар­точ­ки ки­ев­ля­ни­на

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

06.02 Бор­ща­гов­скую ли­нию ки­ев­ско­го ско­рост­но­го трам­вая мо­гут про­длить до ст. мет­ро "Дво­рец спорта" - КГГА

02.02 Но­вое пред­ло­же­ние офи­сов Ки­е­ва в 2016г со­ста­ви­ло 38 тыс. кв. м, ва­кант­ность сни­зи­лась до 14,4% - Colliers International

• дальше…

14:02 Ко­ми­тет Ев­ро­пар­ла­мен­та окон­ча­тель­но утвер­дил без­виз для Укра­и­ны

11:58 Бои под До­ку­ча­ев­ском. Го­то­вят ли ВСУ ве­сен­нюю кам­па­нию

09:02 Ка­кие ар­гу­мен­ты Укра­и­на и Рос­сия пред­ста­ви­ли в Га­а­ге

07:46 Укра­и­на пе­ре­да­ла Меж­ду­на­род­но­му су­ду ООН всю нот­ную пе­ре­пис­ку и за­пи­си бе­сед с пред­ста­ви­те­ля­ми Рос­сии с на­ча­ла во­ен­ной агрес­сии

07.03 Суд ООН при­мет ре­ше­ние в поль­зу Укра­и­ны, сле­ду­ю­щим бу­дет МУС - ми­нистр Пет­рен­ко

07.03 Свет­ло­дар­ская ду­га. По­че­му тер­ро­ри­сты сно­ва ле­зут впе­ред

07.03 Крым при­ну­ди­тель­но вы­ку­пит иму­ще­ство стре­лоч­но­го за­во­да у аф­фи­ли­ро­ван­ных с Ах­ме­то­вым фирм

07.03 Ма­ри­у­поль­ское на­прав­ле­ние. По­че­му ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись бои под Пи­ку­за­ми

07.03 "Отжим" Дон­бас­са: По­че­му гла­ва­ри "Л-ДНР" остав­ля­ют Ах­ме­то­ва вла­дель­цем пред­при­я­тий

07.03 Суд от­пра­вил На­си­ро­ва под стра­жу с аль­тер­на­ти­вой вне­се­ния за­ло­га в 100 млн грн

06.03 САП за­яв­ля­ет о на­ли­чии у На­си­ро­ва граж­дан­ства Ве­ли­ко­бри­та­нии и Вен­грии

06.03 Уго­лов­ные про­из­вод­ства по по­до­зре­нию Ива­ню­щен­ко объ­еди­не­ны, до­су­деб­ное рас­сле­до­ва­ние про­дол­жа­ет­ся – Ген­про­ку­ра­ту­ра

06.03 Как за день­ги ком­па­нии "Россия" Пин­чук финан­си­ро­вал бан­де­ров­цев и Клин­тон

06.03 Иск в Га­а­ге. По­че­му Укра­и­на об­ви­ня­ет Рос­сию лишь в ра­сиз­ме и финан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма

06.03 Как "блокадники" Се­мен­чен­ко про­иг­ра­ли Ко­но­топ­скую бит­ву

• дальше…

14:54 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

13:10 Volvo XC60 стал 407-силь­ным ги­бри­дом

12:11 Круп­ней­шие ИТ-ком­па­нии оце­ни­ва­ют рис­ки по­сле пуб­ли­ка­ции до­ку­мен­тов ЦРУ - WSJ

10:50 Флаг­ман­ский ги­брид Lexus по­лу­чил че­ты­рех­сту­пен­ча­тый "автомат"

09:39 В Bentley со­зда­ли элек­три­че­ский род­стер

07:48 Pininfarina под­го­то­ви­ла 800-силь­ный се­дан с мик­ро­тур­бо­ге­не­ра­то­ром

07.03 Mercedes-Benz по­стро­ил 805-силь­но­го кон­ку­рен­та Porsche Panamera

07.03 Volkswagen по­ка­зал на ав­то­са­лоне в Же­не­ве бес­пи­лот­ный про­то­тип Sedric

07.03 Вир­джи­ния ста­ла пер­вым шта­том США, где раз­ре­ши­ли ис­поль­зо­вать бес­пи­лот­ные ко­лёс­ные ро­бо­ты для до­став­ки то­ва­ров

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

07.03 Honda по­ка­за­ла но­вый 320-силь­ный Civic Type R

07.03 Volkswagen пред­ста­вил ку­пе­об­раз­ный се­дан Arteon

06.03 Ком­па­ния Bugatti со­бра­ла пер­вые три ги­пер­ка­ра Chiron

06.03 Спе­ци­а­ли­сты Panasonic на­учи­лись из­ме­рять пульс по ви­део

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

• дальше…

14:54 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

Укра­и­на пе­ре­да­ла Меж­ду­на­род­но­му су­ду ООН всю нот­ную пе­ре­пис­ку и за­пи­си бе­сед с пред­ста­ви­те­ля­ми Рос­сии с на­ча­ла во­ен­ной агрес­сии

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно