Первичные регистрации подержанных легковых автомобилей в Украине в феврале выросли в 3,6 раза по сравнению с тем же месяцем 2016 года - до 3,034 тыс. ед., сообщает ассоциация "Укравтопром".

В результате доля импортного секонд-хенда на первичном рынке легковых авто превысила 38%, тогда как в феврале-2016 года она составляла 17%, а в январе текущего года - 31%.

По данным ассоциации, всего за январь-февраль зарегистрировано 5,212 тыс. привезенных из-за границы подержанных легковых авто (новых продано 9,678 тыс.)

В пятерку самых популярных марок на первичном рынке б/у авто по итогам двух месяцев вошли: Renault (1018 шт.), Volkswagen (933 шт.), Skoda (649 шт.), Opel (456 шт.), Nissan (289 шт.).

В ассоциации отмечают, что количество зарегистрированных в январе-феврале 2017 года подержанных автомобилей Renault практически соответствует объему продаж новых авто этой марки. В то же время у Volkswagen первичные регистрации автомобилей с пробегом превысили продажи новых на 14%, у Skoda - на 22%, а спрос на б/у Opel почти оказался в семь раз больше, чем на новые.

Из приведенного ТОП-5 только Nissan продемонстрировал на первичном рынке значительное (в два раза) доминирование новых машин над автомобилями с пробегом, констатирует "Укравтопром".

Как сообщалось, по мнению экспертов ранка, действие в Украине с августа 2016 года льготного ввоза подержанных автомобилей по сниженным ставкам акциза оказало негативное влияние на рынок новых легковых автомобилей. В частности, несмотря на общий прирост рынка новых авто на 39%, сегмент "бюджетных" автомобилей (стоимостью $10-20 тыс.) продемонстрировал сокращение доли с 31% в 2015 году до 25% по итогам 2016 года.

Прирост рынка подержанных авто в 2016 году составил 112%, тогда как рынок перепродаж вырос на 12%, новых авто - на 39%.

При этом с августа по декабрь 2016 года по сниженным ставкам акциза в Украину ввезено15 тыс. авто из ввезенных в целом 19 тыс. подержанных авто.

