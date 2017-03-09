Финансовые новости
- |
- 09.03.17
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Доля первичных регистраций б/у авто на авторынке Украины в феврале выросла с 17% до 38%
13:27 09.03.2017 |
Первичные регистрации подержанных легковых автомобилей в Украине в феврале выросли в 3,6 раза по сравнению с тем же месяцем 2016 года - до 3,034 тыс. ед., сообщает ассоциация "Укравтопром".
В результате доля импортного секонд-хенда на первичном рынке легковых авто превысила 38%, тогда как в феврале-2016 года она составляла 17%, а в январе текущего года - 31%.
По данным ассоциации, всего за январь-февраль зарегистрировано 5,212 тыс. привезенных из-за границы подержанных легковых авто (новых продано 9,678 тыс.)
В пятерку самых популярных марок на первичном рынке б/у авто по итогам двух месяцев вошли: Renault (1018 шт.), Volkswagen (933 шт.), Skoda (649 шт.), Opel (456 шт.), Nissan (289 шт.).
В ассоциации отмечают, что количество зарегистрированных в январе-феврале 2017 года подержанных автомобилей Renault практически соответствует объему продаж новых авто этой марки. В то же время у Volkswagen первичные регистрации автомобилей с пробегом превысили продажи новых на 14%, у Skoda - на 22%, а спрос на б/у Opel почти оказался в семь раз больше, чем на новые.
Из приведенного ТОП-5 только Nissan продемонстрировал на первичном рынке значительное (в два раза) доминирование новых машин над автомобилями с пробегом, констатирует "Укравтопром".
Как сообщалось, по мнению экспертов ранка, действие в Украине с августа 2016 года льготного ввоза подержанных автомобилей по сниженным ставкам акциза оказало негативное влияние на рынок новых легковых автомобилей. В частности, несмотря на общий прирост рынка новых авто на 39%, сегмент "бюджетных" автомобилей (стоимостью $10-20 тыс.) продемонстрировал сокращение доли с 31% в 2015 году до 25% по итогам 2016 года.
Прирост рынка подержанных авто в 2016 году составил 112%, тогда как рынок перепродаж вырос на 12%, новых авто - на 39%.
При этом с августа по декабрь 2016 года по сниженным ставкам акциза в Украину ввезено15 тыс. авто из ввезенных в целом 19 тыс. подержанных авто.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Комитет Европарламента окончательно утвердил безвиз для Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Бои под Докучаевском. Готовят ли ВСУ весеннюю кампанию
|Какие аргументы Украина и Россия представили в Гааге
|Украина передала Международному суду ООН всю нотную переписку и записи бесед с представителями России с начала военной агрессии
Российская сторона, очевидно, огорчена ходом слушаний в Международном суде ООН и не может предоставить встречные аргументы на обвинения украинской стороны, - глава украинской делегации на слушаниях дела, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
|Сенат Канады предварительно одобрил соглашение о ЗСТ с Украиной
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин перешел на электронный документооборот
|Доля первичных регистраций б/у авто на авторынке Украины в феврале выросла с 17% до 38%
|Нефть перешла к снижению 9 марта, WTI опустилась до менее $50 впервые с декабря
|Золото дешевеет на росте курса доллара к мировым валютам
|Нефть растет после предыдущего снижения
|Сенат Канады предварительно одобрил соглашение о ЗСТ с Украиной
|Третий год кряду Украина снижает объемы транзита сжиженного газа
Это интересно
|Volkswagen показал на автосалоне в Женеве беспилотный прототип Sedric
|Вирджиния стала первым штатом США, где разрешили использовать беспилотные колёсные роботы для доставки товаров
|Три вредных привычки, из-за которых вас не повысят на работе
|Honda показала новый 320-сильный Civic Type R
|Volkswagen представил купеобразный седан Arteon
|Компания Bugatti собрала первые три гиперкара Chiron
|Названы города мира с самой дорогой элитной недвижимостью