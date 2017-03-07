Обновленный меморандум Украины и МВФ содержит в себе положения о пенсионной, земельной и банковской и других важных реформах.

Об этом рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк, передает корреспондент ТСН.

"На самом деле надо понимать главное, чего хочет МВФ, и чего хотим мы - это справедливой сбалансированной пенсионной системы", - рассказал глава Минфина.

Для этого, по его словам, нужно провести пенсионную реформу, которая сбалансирует Пенсионный фонд, чтобы там не было дефицита - "не сразу, конечно, но это должен быть определенный период, определенный вектор для того, чтобы избавиться от дефицита Пенсионного фонда, чтобы люди получали стабильную пенсию и имели четкое понимание того, что в будущем пенсия будет справедливой".

акже в меморандуме есть положение о рынке земли. По словам Данилюка, рынка земли в Украине де-юре не существует. "На практике он есть, земли покупаются, продаются, все происходит за серыми, странными схемами", - констатировал министр. Поэтому так важно достичь сейчас, чтобы рынок земли заработал, особенно для агросектора.

"Это наше конкурентное преимущество - агросектор, но через ограничения, которые мы сами установили, мы не только делаем наших граждан беднее, но также искусственно ограничиваем потенциал агросектора", - отметил глава минфина.

В меморандуме говорится и о реформе государственных банков.

"Сейчас мы владеем как государство 55% банковской системы. Это очень высокая доля, и нам необходимо как можно скорее улучшить работу этих банков, чтобы они не "искривляли" конкуренцию, а также спланировать, как выходить из этих банков, потому что понятно, что государство не может владеть 55% на рынке, это вредит развитию экономики", - резюмировал Данилюк.

Напомним, Украина уже получила от МВФ по новой расширенной программе кредитования 7,7 млрд долларов. Последний транш был в сентябре 2016 года, когда Киев получил 1 млрд долларов.

В целом программа, подписанная весной 2015-го, рассчитана на четыре года, а общая сумма кредита составит 17,5 млрд долларов.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева отметила, что не смотря на задержку четвертого транша, базовый сценарий предусматривает получение четырех траншей МВФ на сумму 5,4 млрд долларов в 2017 году.