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Налоговый долг в 2014-2016 увеличился в 3,8 раза до 59 млрд гривен, - Счетная палата
14:58 07.03.2017 |
Счетная палата констатирует увеличение налогового долга по налогам, сборам, платежам в бюджет в течение 2014-2016 годов в 3,8 раза до 59 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.
Основная часть налогового долга в бюджет была сформирована за счет налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и рентных платежей, удельный вес которых в общем объеме налогового долга в среднем достиг 88%.
"Неэффективность принятых органами взыскания мер к должникам привела к тому, что налоговый долг приобретает не только статус "безнадежного", но и впоследствии списывается", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, из-за бездействия Государственной фискальной службы в результате списания безнадежного налогового долга в бюджет за последние три года не поступило 15,8 млрд гривен.
"Основной причиной резкого увеличения налогового долга была неуплата налогоплательщиками самостоятельно определенных денежных обязательств. Мероприятия по предупреждению возникновения такого налогового долга не были результативными", - сообщает пресс-служба.
"Если на начало 2014 года налогоплательщики не заплатили 6,7 млрд гривен самостоятельно определенных налоговых обязательств, то на начало 2017 года этот показатель достиг 36,9 млрд гривен. За три года резко возросло также количество налогоплательщиков-должников", - говорится в сообщении.
"Такая динамика свидетельствует об угрожающих рисках ухудшения платежной дисциплины налогоплательщиков и наполнения бюджета в целом", - заявили в Счетной палате.
Как сообщали Українські Новини, долг по налоговым обязательствам перед государственным бюджетом крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" составляет 12,8 млрд гривен.
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