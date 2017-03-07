Власти Крыма инициировали принудительный выкуп имущества Керченского стрелочного завода, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра промышленной политики Борис Кабаков.

Кроме того, инициирован принудительный выкуп активов Керченского металлургического комплекса.

"Распоряжением совета министров Крыма принято решение о принудительном выкупе имущества двух предприятий: Керченского стрелочного завода, зарегистрированного в Киеве, и Керченского металлургического комплекса, зарегистрированного в городе Кривой Рог", - сказал Б.Кабаков.

Минпромполитики Крыма издало два приказа о введении временной администрации на предприятиях. "Их задача - провести инвентаризацию, подготовить все к оценке", - отметил Б.Кабаков.

Имущество после выкупа Крым передаст в хозяйственную деятельность одному юрлицу - ГУП "Керченский металлургический завод". "Это новое-старое юрлицо, у нас был пустой ГУП ("Камыш-Бурунская производственная компания" - ИФ), на базе имущества которого реализуются два инвестиционных проекта, мы планировали его ликвидировать, но в связи с таким форс-мажором это самый простой путь, чтобы могло продолжить работу предприятие. Мы переименовали ГУП, изменим юридический адрес, виды деятельности", - отметил замминистра.

По его словам, в дальнейшем заводы смогут получать госзаказы, заказы российских коммерческих структур и рассчитывать на господдержку.

Б.Кабаков не уточнил, кто в настоящее время является конечным собственником этих предприятий.

По данным источника "Интерфакса", после потери Украиной контроля над Крымом украинские собственники имущества стрелочного и металлургического заводов учредили в Краснодаре две организации: Краснодарский стрелочный завод и Краснодарский металлургический комплекс. Они имели филиалы в Керчи и арендовали имущество на полуострове.

По данным в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, основными совладельцами Керченского стрелочного завода на конец 2016 года являлись "Укрзализныця" - 47,67% и подконтрольная холдингу "СКМ" Рината Ахметова компания "Лемтранс" - 49,96%. Конечным бенефициаром завода, по данным Госреестра Украины, является Р.Ахметов.

Керченский стрелочный завод специализируется на выпуске конструкций верхнего строения пути (стрелочных переводов) для железных дорог, а также литейной продукции (в том числе вагонное литье). Керченский меткомбинат производит стальную эмалированную посуду.

