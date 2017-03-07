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Топливно-энергетический комплекс
НБУ считает легкую промышленность и транспорт готовыми к возобновлению кредитования
12:37 07.03.2017 |
Национальный банк считает отрасли легкой промышленности и транспорта готовыми к возобновлению кредитования.
Об этом сообщил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб на банковской конференции CIS bankers T10 Forum, передают Українські Новини.
Сологуб сообщил, что в настоящее время наиболее привлекательной сферой для кредитования банками остается сельское хозяйство.
"Ни для кого не секрет, что сельское хозяйство готово к возобновлению кредитования. Высокие урожаи дают агропредприятиям хороший денежный поток", - сообщил он.
Также он напомнил, что агросектор не сильно закредитован, так как отношение долга к EBITDA предприятий составляет 0,9%.
Замглавы НБУ также отметил постепенную готовность к кредитованию легкой промышленности и транспорта.
"Легкая промышленность и транспорт имеют невысокую долговую нагрузку, относительно высокую рентабельность по EBITDA и сравнительно неплохую кредитную историю. У добывающей промышленности также привлекательные долговые метрики, но высокий уровень NPL (проблемные кредиты), накопленный в предыдущие годы. Возобновление кредитования может произойти по этим секторам", - заявил он.
Вместе с тем, в зоне риска находятся сектора строительства, металлургии и пищевой промышленности из-за высоких долгов накопленных до кризиса.
Так, отношение долга к EBITDA металлургических предприятий составляет 8%, пищевой промышленности - 7,9%, машиностроения - 7,9%.
По мнению НБУ, предприятия всех отраслей нуждаются в краткосрочной ликвидности.
Как сообщали Українські Новини, НБУ считает, что сегмент малого и среднего бизнеса способен возобновить интерес к кредитованию в стране.
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