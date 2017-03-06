Угледобывающие предприятия Украины в январе-феврале 2017 года, по оперативным данным, увеличили добычу рядового угля на 11,3% (на 750,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7 млн 367,9 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля снизилась на 24,2% (на 338,3 тыс. тонн) - до 1 млн 58,5 тыс. тонн, тогда как энергетического возросла на 16,5% (на 891,3 тыс. тонн) - до 6 млн 309,4 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе-феврале 2017 года сократили добычу на 12,4% (на 130,1 тыс. тонн) - до 916,8 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 33,3% (на 99,2 тыс. тонн) - до 198,4 тыс. тонн, энергетического - 4,1% (на 30,9 тыс. тонн), до 718,4 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за два месяца обеспечили добычу 2 млн 512,9 тыс. тонн угля (-5% к январю-февралю-2016), Луганской - 1 млн 341,9 тыс. тонн (+74,7%), Днепропетровской - 3 млн 206,7 тыс. тонн (+11%), Львовской - 284,2 тыс. тонн (+10,4%), Волынской - 22,1 тыс. тонн (-39,3%).

Как сообщалось, Украины в 2016 году увеличила добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом - до 40 млн 864,1 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) - до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического - на 3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн), до 32 млн 502,7 тыс. тонн.



Добыча угля предприятиями Украины в январе-феврале 2016 и 2017 гг., тыс. тонн:

Предприятия 2 мес.-2016 2 мес.-2017 изм., % ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" 2 888,7 3 206,7 11,0 ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит" 286,6 685,2 139,1 ООО "ДТЭК Комсомолец Донбасса" 460,3 610,0 32,5 ПАО " Ш/У Покровское" 852,3 520,8 -38,9 ООО "ДТЭК Свердловантрацит" 371,7 591,0 59,0 ООО "ДТЭК Добропольеуголь" 322,1 432,8 34,4 ГП " Львовуголь" 223,9 252,2 12,6 ООО " Краснолиманская" 225,8 248,0 9,8 ГП " Селидовуголь" 265,5 157,0 -40,9 ОДО "Белозерская" 141,1 156,5 10,9 ГП " Красноармейскуголь" 80,3 115,9 44,3 ГП " Краснолиманская" 78,8 100,3 27,3 ГП " Ш/У Южнодонбасское №1" 101,4 73,4 -27,6 ГП " Южнодонбасская №3" им. Сургая 66,7 55,6 -16,6 ГП " Первомайскуголь" 62,2 40,4 -35,0 ГП " Торецкуголь" ( Дзержинскуголь) 50,8 42,5 -16,3 ПАО "Надежда" 33,5 32,0 -4,5 ПАО " Лисичанскуголь" 47,5 25,3 -46,7 ГП " Волыньуголь" 36,2 22,1 -39,0 ВСЕГО 6 617,1 7 367,9 11,3

Данные: Минэнергоугля