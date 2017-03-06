Финансовые новости
- |
- 06.03.17
- |
- 19:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Украина за 2 мес.-2017г увеличила добычу угля на 11,3%
11:55 06.03.2017 |
Угледобывающие предприятия Украины в январе-феврале 2017 года, по оперативным данным, увеличили добычу рядового угля на 11,3% (на 750,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7 млн 367,9 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля снизилась на 24,2% (на 338,3 тыс. тонн) - до 1 млн 58,5 тыс. тонн, тогда как энергетического возросла на 16,5% (на 891,3 тыс. тонн) - до 6 млн 309,4 тыс. тонн.
Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе-феврале 2017 года сократили добычу на 12,4% (на 130,1 тыс. тонн) - до 916,8 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 33,3% (на 99,2 тыс. тонн) - до 198,4 тыс. тонн, энергетического - 4,1% (на 30,9 тыс. тонн), до 718,4 тыс. тонн.
Шахты Донецкой области за два месяца обеспечили добычу 2 млн 512,9 тыс. тонн угля (-5% к январю-февралю-2016), Луганской - 1 млн 341,9 тыс. тонн (+74,7%), Днепропетровской - 3 млн 206,7 тыс. тонн (+11%), Львовской - 284,2 тыс. тонн (+10,4%), Волынской - 22,1 тыс. тонн (-39,3%).
Как сообщалось, Украины в 2016 году увеличила добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом - до 40 млн 864,1 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) - до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического - на 3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн), до 32 млн 502,7 тыс. тонн.
Добыча угля предприятиями Украины в январе-феврале 2016 и 2017 гг., тыс. тонн:
|Предприятия
|2 мес.-2016
|2 мес.-2017
|изм., %
|ПАО "ДТЭК Павлоградуголь"
|2 888,7
|3 206,7
|11,0
|ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит"
|286,6
|685,2
|139,1
|ООО "ДТЭК Комсомолец Донбасса"
|460,3
|610,0
|32,5
|ПАО " Ш/У Покровское"
|852,3
|520,8
|-38,9
|ООО "ДТЭК Свердловантрацит"
|371,7
|591,0
|59,0
|ООО "ДТЭК Добропольеуголь"
|322,1
|432,8
|34,4
|ГП " Львовуголь"
|223,9
|252,2
|12,6
|ООО " Краснолиманская"
|225,8
|248,0
|9,8
|ГП " Селидовуголь"
|265,5
|157,0
|-40,9
|ОДО "Белозерская"
|141,1
|156,5
|10,9
|ГП " Красноармейскуголь"
|80,3
|115,9
|44,3
|ГП " Краснолиманская"
|78,8
|100,3
|27,3
|ГП " Ш/У Южнодонбасское №1"
|101,4
|73,4
|-27,6
|ГП " Южнодонбасская №3" им. Сургая
|66,7
|55,6
|-16,6
|ГП " Первомайскуголь"
|62,2
|40,4
|-35,0
|ГП " Торецкуголь" ( Дзержинскуголь)
|50,8
|42,5
|-16,3
|ПАО "Надежда"
|33,5
|32,0
|-4,5
|ПАО " Лисичанскуголь"
|47,5
|25,3
|-46,7
|ГП " Волыньуголь"
|36,2
|22,1
|-39,0
|ВСЕГО
|6 617,1
|7 367,9
|11,3
Данные: Минэнергоугля
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Уголовные производства по подозрению Иванющенко объединены, досудебное расследование продолжается – Генпрокуратура
ТОП-НОВОСТИ
|Как за деньги компании "Россия" Пинчук финансировал бандеровцев и Клинтон
|Иск в Гааге. Почему Украина обвиняет Россию лишь в расизме и финансировании терроризма
|Как "блокадники" Семенченко проиграли Конотопскую битву
|Международные резервы Украины в феврале возросли на $15 млн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть перешли к росту 6 марта, Brent торгуется выше $56 за баррель
|Международные резервы Украины в феврале возросли на $15 млн
|Все больше стартапов выращивают овощи на складах и в грузовых контейнерах
|6 марта цены на топлива снизились в ряде крупных сетей АЗС, преимущественно работающих в нижнем и среднем ценовом сегменте
|Украина за 2 мес.-2017г увеличила добычу угля на 11,3%
|Украина сократила запасы газа в ПХГ на 44,1% до 8,2 млрд куб. м
|МВФ согласовал с Украиной 3-й пересмотр программы и рассмотрит выделение транша во 2-й половине марта
"Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному меморандуму об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для рассмотрения третьего пересмотра программы в рамках расширенного финансирования исполнительным советом МВФ во второй половине марта", - сообщил глава миссии МВФ Рон ван Руден.
Это интересно
|10 богатейших стран мира
|Кроссовер премиум-класса Range Rover Velar полностью рассекречен
|Huawei обдумывает создание вышек сотовой связи, способных беспроводно заряжать дроны
|Компания Mercedes-Benz официально представила кабриолет E-Class нового поколения
Новинку укомплектовали мягким складным верхом, который может быть коричневого, синего, красного или черного цветов. Механизм складывания крыши полностью автоматизирован и занимает 20 секунд. Операцию можно осуществить на скорости до 50 километров в час.
|Компания Huawei представила "умные" наручные часы Watch 2 и Watch 2 Classic
|Porsche Panamera превратили в универсал
Объем багажника Porsche Panamera Sport Turismo составляет 520 литров (425 литров для гибридной версии) при поднятых спинках второго ряда кресел. Это на 20 литров больше в сравнении с обычной Панамерой второго поколения. При опущенных спинках задних сидений объем увеличивается до 1390 литров (до 1295 литров у гибрида).
|Хакеры выложили в сеть 2 миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями
Компания Spiral Toys стала жертвой собственной беспечности и хакеров, которые воспользовались возможностью и выложили в сеть два миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями CloudPets. Беседы детей и их родителей хранились на сервере компании, однако ничем не были защищены.