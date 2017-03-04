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Топливно-энергетический комплекс
Объем реализованной промпродукции в Украине в январе вырос на 47,9%
21:09 03.03.2017 |
В январе 2017 года в Украине реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 172,17 млрд грн, что на 47,9% больше, чем в январе 2016 года, в т.ч. за пределы страны - на 39,1 млрд грн (рост 45,9%), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
По ее данным, в январе-2017 по сравнению с январем-2016 объем реализованной продукции добывающей промышленности и разработке карьеров вырос на 91,8%, в перерабатывающей промышленности - на 39,3%.
В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (18%), поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (30,5%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (15,8%) и добывающую промышленность и разработку карьеров (15,6%).
Как сообщалось, в 2016 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году.
Объем реализованной промышленной продукции по основным видам деятельности¹:
|в январе 2017 г., млн грн. (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|172166,0
|100,0
|39105,2
|22,7
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|117596,4
|68,3
|38928,8
|33,1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|26798,7
|15,6
|6530,9
|24,4
|добыча каменного и бурого угля
|5332,2
|3,1
|–
|–
|добыча сырой нефти и природного газа
|8828,0
|5,1
|–
|–
|Добыча металлических руд
|11553,0
|6,7
|6159,7
|53,3
|Перерабатывающая промышленность
|90797,7
|52,7
|32397,9
|35,7
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|31060,7
|18,0
|8675,3
|27,9
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|1268,8
|0,7
|602,0
|47,4
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|4759,9
|2,8
|1444,1
|30,3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|5931,4
|3,4
|101,5
|1,7
|Производство химических веществ и химической продукции
|3719,5
|2,2
|655,1
|17,6
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|1872,0
|1,1
|218,8
|11,7
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|4775,9
|2,8
|893,6
|18,7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|27138,0
|15,8
|14890,9
|54,9
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|8299,1
|4,8
|4088,3
|49,3
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|642,7
|0,4
|153,5
|23,9
|- производство электрического оборудования
|1307,8
|0,8
|475,4
|36,4
|- производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам
|2660,8
|1,5
|1225,3
|46,0
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|3687,8
|2,1
|2234,1
|60,6
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|1972,4
|1,1
|828,3
|42,0
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|52527,6
|30,5
|…1
|…1
|Водоснабжения; канализация, отходы
|2042,0
|1,2
|…1
|…1
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Данные: Госстат
Объем реализованной продукции по основным промышленным группам в январе 2017г:
|млн, грн (без НДС и акциза), %
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Добывающая и перерабатывающая промышленность ¹
|117596,4
|100,0
|38928,8
|33,1
|Товары промежуточного потребления
|54949,8
|46,7
|24823,4
|45,2
|Инвестиционные товары
|8426,4
|7,2
|4020,7
|47,7
|Потребительские товары краткосрочного использования
|32973,2
|28,0
|9384,0
|28,5
|Потребительские товары долгосрочного использования
|1155,3
|1,0
|599,2
|51,9
|Энергия
|20091,7
|17,1
|101,5
|0,5
Данные: Госстат
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе 2017г по основным видам деятельности:
|январь 2017 к декабрю 2016, %
|январь 2017 к январю 2016, %
|в том числе индекс внешнего оборота: январь 2017 к декабрю 2016
|январь 2017 г январю 2016
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|81,9
|147,9
|87,1
|145,9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|108,7
|191,8
|94,9
|272,2
|в том числе
|- добыча каменного и бурого угля
|129,5
|135,2
|–
|–
|- добыча сырой нефти и природного газа
Данные: Госстат
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