Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет о необходимости от 30 до 40 млрд гривен на осовременивание (перерасчет) пенсий.

Об этом сообщил в ходе интернет-конференции, передают Українські Новини.

"В зависимости от варианта осовременивания (пенсий) нам этот процесс будет стоить от 30 до 40 млрд гривен", - сказал Розенко.

При этом он считает, что Кабинет Министров выступит с инициативой перерасчета пенсий в этом году в случае сохранения тенденций перевыполнения плана поступления доходов в Пенсионный фонд (ПФ).

Розенко уточнил, что в течение января-февраля ПФ собрал приблизительно на 2,5 млрд средств (на 22%) больше, чем планировалось.

По его словам, около 4,5-5 млн украинских пенсионеров не повышали пенсию на протяжении последних 5 лет.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года министр социальной политики Андрей Рева заявлял о необходимости 50 млрд гривен на осовременивание (перерасчет) пенсий в 2017 году.

В феврале Розенко поручил Министерству социальной политики и Пенсионному фонду разработать механизм осовременивания (перерасчета) пенсий.