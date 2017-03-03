Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины совместно с Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) и Transparency International Украина запускают проект по продаже и аренде объектов государственной собственности через систему ProZorro.

Как сообщила пресс-служба МЭРТ в пятницу, на продажу через новую электронную систему будет выставляться государственное и коммунальное имущество, необработанная древесина, металлолом, объекты малой приватизации, в том числе здания и сооружения.

"Создание системы по продаже и аренде государственной собственности - новый этап в повышении эффективности использования госимущества", - цитируется в сообщении первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

По словам руководителя проектного офиса "ProZorro.Продажи" Алексея Соболева, создание новой базы данных начнется уже в ближайшие дни.

Как сообщалось, с 1 февраля 2017 года все аукционы по продаже активов ликвидируемых банков проходят исключительно в системе "ProZorro.Продажи".

Ожидается, что такая публичность поможет привлечь внимание рынка, увеличить конкуренцию за реализуемые активы и повысить поступления от их продажи.

Главным донором проекта "ProZorro.Продажи" является Western NIS Enterprise Fund, который поддерживает инициативы по продвижению реформ в Украине и трансформационные проекты.

