Министр энергетики и угольной промышленности Украина Игорь Насалик будет инициировать запрет на ввоз энергетического угля из Российской Федерации.

"Я будут вносить на заседании Кабинета министров распоряжение о том, чтобы никакого угля энергетического не было с территории России. Имеется в виду антрацитовой группы", - сказал он журналистам перед началом заседания Кабинета министров в пятницу.

По его словам, есть информация, что оккупационными властями рассматривается схема, согласно которой уголь с неподконтрольной Киеву территории Донбасса будет направляться в Ростовскую область Российской Федерации, обогащаться, и снова направляться в Украину, но он уже будет в два раза дороже.

"Но принципиально, чтобы мы этого не сделали. Распоряжение будет вноситься", - сказал министр.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в 2016 году на ТЭС и ТЭЦ страны было поставлено 1 млн 276,7 тыс. тонн импортированного угля, в том числе 705 тыс. тонн – из РФ (55,2% общего объема импорта).

По данным Минэнергоугля, в целом в 2016 году ТЭС и ТЭЦ Украины потребили 31 млн 338,6 тыс. тонн угля газовой и антрацитовой группы, в т.ч. ГК ТЭС – 28 млн 833,5 тыс. тонн, ТЭЦ и котельные – 2 млн 505,1 тыс. тонн.

В т.ч. потребление электростанциями угля антрацитовой группы (АШ+Т) в минувшем году составило 12,824 млн тонн, в т.ч. ГК ТЭС – 11 млн 136,1 тыс. тонн, ТЭЦ – 1 млн 687,9 тыс. тонн.

В т.ч. потребление АШ+Т ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" составило 3 млн 679,7 тыс. тонн, ПАО "Донбассэнерго" – 3 млн 609,9 тыс. тонн, ПАО "Центрэнерго" – 2 млн 235,5 тыс. тонн, ООО "Востокэнерго" – 1,611 млн тонн.