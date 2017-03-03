"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Топливно-энергетический комплекс
Насалик будет инициировать запрет на ввоз угля антрацитовой группы из РФ
12:54 03.03.2017 |
"Я будут вносить на заседании Кабинета министров распоряжение о том, чтобы никакого угля энергетического не было с территории России. Имеется в виду антрацитовой группы", - сказал он журналистам перед началом заседания Кабинета министров в пятницу.
По его словам, есть информация, что оккупационными властями рассматривается схема, согласно которой уголь с неподконтрольной Киеву территории Донбасса будет направляться в Ростовскую область Российской Федерации, обогащаться, и снова направляться в Украину, но он уже будет в два раза дороже.
"Но принципиально, чтобы мы этого не сделали. Распоряжение будет вноситься", - сказал министр.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в 2016 году на ТЭС и ТЭЦ страны было поставлено 1 млн 276,7 тыс. тонн импортированного угля, в том числе 705 тыс. тонн – из РФ (55,2% общего объема импорта).
По данным Минэнергоугля, в целом в 2016 году ТЭС и ТЭЦ Украины потребили 31 млн 338,6 тыс. тонн угля газовой и антрацитовой группы, в т.ч. ГК ТЭС – 28 млн 833,5 тыс. тонн, ТЭЦ и котельные – 2 млн 505,1 тыс. тонн.
В т.ч. потребление электростанциями угля антрацитовой группы (АШ+Т) в минувшем году составило 12,824 млн тонн, в т.ч. ГК ТЭС – 11 млн 136,1 тыс. тонн, ТЭЦ – 1 млн 687,9 тыс. тонн.
В т.ч. потребление АШ+Т ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" составило 3 млн 679,7 тыс. тонн, ПАО "Донбассэнерго" – 3 млн 609,9 тыс. тонн, ПАО "Центрэнерго" – 2 млн 235,5 тыс. тонн, ООО "Востокэнерго" – 1,611 млн тонн.
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|Насалик будет инициировать запрет на ввоз угля антрацитовой группы из РФ
По словам министра, есть информация, что оккупационными властями рассматривается схема, согласно которой уголь с не подконтрольной Киеву территории Донбасса будет направляться в Ростовскую область Российской Федерации, обогащаться и вночь направляться в Украину, но он уже будет в два раза дороже.
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