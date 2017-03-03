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Еврокомиссия не против отмены платы за роуминг для Украины
22:58 02.03.2017 |
Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Андрусом Ансипом приоритетные направления сотрудничества в цифровой сфере в рамках Промышленного диалога Украина-ЕС в Брюсселе.
Об этом сообщает Укринформ.
"Степан Кубив и Андрус Ансип обсудили взаимовыгодные приоритетные направления сотрудничества в цифровой сфере, в частности совместные шаги для распространения инициативы "Роуминг как дома" на Украину и другие страны-участницы "Цифрового сообщества" (англ. Roam like at home - инициатива, благодаря которой начиная с 2017 года на территории ЕС европейские потребители будут платить за мобильную связь по "домашнему тарифу", независимо от страны нахождения)", - отмечается в сообщении.
Кроме того, во время встречи речь шла о возможностях распространения на Украину инициативы Европейской комиссии "FreeWiFi4EU" (создание в ключевых городах свободных точек доступа к сети wi-fi для социальных и бытовых потребностей, под эгидой Европейского Союза) и других совместных проектах в сфере цифровизации.
"Цифровая экономика позволит Украине и Европе более успешную торговлю, лучшую безопасность, больше возможностей для предпринимателей. Это позволит проект единого цифрового пространства. Как локально - в пределах каждой страны, так и глобально - в целом по Европе и мире. На примере единого цифрового пространства для мобильной связи, которое снизит плату за роуминг до уровня "домашней" платы за связь. Это сразу начнет экономить деньги гражданам", - отметил Кубив.
По убеждению Ансипа, цифровизация важна, прежде всего, учитывая зону свободной торговли между Украиной и ЕС, а создание единого цифрового рынка "позволит свободной торговле между Украиной и ЕС заработать на качественно новом уровне через увеличение прозрачности, экономию средств и создание высшего уровня доверия между всеми привлеченными участниками".
"Надо налаживать трансграничное сотрудничество в цифровизации между странами, потому что тогда наиболее эффективно начнут работать система безопасности, прозрачности, и бизнес станет работать наиболее эффективно. В Европе имеем успешные примеры, когда благодаря цифровизации вместо двадцати восьми наборов правил мы создали единые правила. Это удобно, выгодно и позволяет экономить реальные средства. Это можно позаимствовать и для Украины", - отметил Ансип.
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