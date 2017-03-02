Об этом во время ежегодной конференции "Украинский энергетический форум" сообщил и.о. главы государственной компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Мы должны сделать значительные инвестиции. Большинство инвестиций находится не на стороне "Укрэнерго", а на стороне генерирующих компаний… Абсолютная минимальная сумма для синхронизации нашей энергосистемы – это около 600 миллионов гривень, желаемый объем - это около 1,8 миллиарда гривень", - отметил он.

Также, по его оценкам, для реализации всех мероприятий для полной синхронизации со странами ЕС понадобится около 5 лет.

"Мы должны провести синхронизацию за 5 лет… Если говорить технически, тот объем мероприятий, которые предусматривает Каталог (Каталог мероприятий для синхронизации, который разрабатывается совместно с Энергетическим сообществом – УНИАН) достижим за 2,5-3 года", - добавил Ковальчук.

Также он отметил, что если Украина создаст асинхронное объединение с энергосистемой ЕС, то есть построит на границе вставки постоянного тока, и при этом не закроет энергосообщение с Россией, это приведет к тому, что может запуститься транзит с территории РФ в ЕС.

"Для того чтобы выполнить асинхронное соединение, то нужно однозначно принять решение об отсоединении от энергосистемы России. Если мы одновременно оставим мощности вставок постоянного тока и соединение с Россией, тогда есть риски, что это откроет транзитный потенциал. Поэтому сейчас идет разговор о выполнении мер по полному синхронному соединению с системой ЕС", - отметил глава "Укрэнерго".

Как сообщал УНИАН, в конце сентября "Укрэнерго" совместно с министерствами энергетики Румынии и Молдовы закончило исследование возможных проектов для дальнейшей интеграции украинской энергосистемы с системами стран ЕС.

По данным компании, расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынков электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

Ранее также сообщалось, что работа над Каталогом мероприятий должна завершиться до конца 2016 года.