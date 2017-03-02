Если блокада на Донбассе прекратится в ближайшее время, то, согласно оценкам Национального банка Украины (НБУ), негативный эффект как на ВВП, так и на платежный баланс страны будет незначительным, заявила глава центробанка Валерия Гонтарева.

В то же время, как сказала она на пресс-конференции в четверг, длительное продолжение текущей ситуации приведет к окончательному разрыву производственных цепочек и поставок готовой продукции. Как следствие, сократится объем выпуска металлургической продукции, кокса, электроэнергии и т. п.

"Согласно нашим оценкам, по наиболее пессимистическому сценарию, продолжение блокады до конца года может замедлить экономический рост страны на 1,3 процентных пункта, т. е. до 1,5% в текущем году", - сказала она.

В.Гонтарева отметила, что сложившаяся на востоке Украины ситуация может составлять риск инфляции опосредованно, через негативное влияние на платежный баланс и обменный курс.

Она также сообщила, что на состояние текущего счета может повлиять сокращение экспорта металлургической продукции, увеличение импорта энергетического угля.

"По нашим оценкам, в результате сальдо текущего счета платежного баланса может ухудшиться приблизительно на $2 млрд. Соответственно, это может негативно повлиять на динамику межбанковского валютного рынка", - констатировала В.Гонтарева.

