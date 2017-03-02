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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин увеличил компенсацию аграриям стоимости приобретенной сельхозтехники до 20%
23:19 01.03.2017 |
Кабинет министров Украины утвердил порядок распределения 550 миллионов гривень, направленных на поддержку отечественного сельскохозяйственного машиностроения в 2017 году, согласно которому правительство будет компенсировать аграриям 20% от стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства вместо 15%, предлагаемых ранее.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Мы проанализировали объемы производства, имеющиеся средства и приняли решение… Объем компенсации может быть предложен на уровне 20%. Раньше мы рассматривали цифру на уровне 15%", - сказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой в ходе представления документа.
Объем компенсации в 20% будет действовать в Украине в 2017 году для предприятий, которые имеют степень локализации производства 35%. Предполагается, что в дальнейшем показатель локализации будет увеличен: в 2018 году - до 45%, в 2019 - 55%, в 2020 году - 60%.
Как отметил исполнительный директор Национального комитета промышленного развития Украины Анатолий Гиршфельд, принимая участие в обсуждении документа, соответствующая норма будет направлена на поддержку отечественного производителя и будет способствовать развитию отрасли.
"Это будет способствовать развитию этого рынка как для аграриев, так и для сельхозтехники, и создавать стабильную базу на многие годы вперед для того, чтобы аграрии и промышленность нормально развивались", - сказал он.
По словам Гиршфельда, в ближайшее время должна быть создана межведомственная комиссия, основной функцией которой будет составление списка предприятий, которые будут допущены к участию в данной программе.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, добавил, что действие программы должно распространяться на десятки украинских компаний.
"Я бы хотел, чтобы мы допустили к участию в программе десятки предприятий, чтобы была конкуренция", - отметил глава правительства.
Позже пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия сообщила, что в дальнейшем Минагропрод и Министерство экономического развития и торговли разместят списки участников программы на своих сайтах.
Также пресс-служба ведомства разъяснила, как будет работать утвержденный механизм выплаты компенсации. Прежде всего, производитель должен будет подать в Минагропрод заявку и подтверждающие документы о покупке техники. После получения соответствующих документов министерство в течение месяца должно будет перечислить средства государственному банку, который в однодневный срок компенсирует сельхозпроизводителю 20% от стоимости приобретенной техники.
Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман отмечал, что Кабмин намерен в 2018 году продолжить программу компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, которая закупается украинскими аграриями, и увеличить ее финансирование до 1 миллиарда гривень.
В начале февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 миллиардов гривень дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются, прежде всего, животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.
Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 миллиарда гривень, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Тараса Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 миллиардов гривень.
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