Как сообщает AUTO-Consulting, в феврале зафиксированы продажи новых автомобилей на уровне 4,7 тыс. штук, что лишь на 1% больше, чем в январе. Но в сравнении с прошлым годом рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился на 12,6%.

Суммарно за 2 месяца в Украине наблюдается рост продаж новых автомобилей на уровне 30% (9,5 тыс. штук). В то же время, в феврале почти половина операторов зафиксировала отрицательные показатели реализации, в сравнении с январем, что привело к перестановке в стане лидеров рынка.

Так, почти 11%-ый рост продаж позволил Renault закрепить абсолютное лидерство на украинском рынке в сегменте легковых автомобилей. Второе место в феврале было за VW, а на 3-ю позицию вышел Hyundai, дилерам которого удалось нарастить продажи на 25%. Рост продаж продемонстрировали и дилеры KIA и этот бренд в феврале занял 4-е место.