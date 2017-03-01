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Кабмин утвердил бюджет фонда соцстрахования на случай безработицы с доходами 10,5 млрд гривен и расходами 10,3 млрд гривен на 2017
15:19 01.03.2017 |
Кабинет Министров утвердил бюджет Фонда общегосударственного государственного социального страхования на случай безработицы с доходами 10,5 млрд гривен и расходами 10,3 млрд гривен на 2017 год.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики со ссылкой на решение правительства, передают Українські Новини.
Резерв средств для выплаты пособия по безработице составляет 176,3 млн гривен.
Отмечается, что бюджет фонда на 2017 год является сбалансированным.
Как сообщали Українські Новини, на 2016 год Кабмин утверждал бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы с доходами 8,7 млрд гривен и расходами 8,6 млрд гривен.
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