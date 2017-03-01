Кабинет министров Украины утвердил норматив выплаты дивидендов в бюджет государственными предприятиями в размере 50% прибыли за 2016 год.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

При этом для Ощадбанка и ПАО "Укргидроэнерго" сделано исключение: они должны будут выплатить в госбюджет дивиденды в размере 30% прибыли за 2016 год.

"С целью обеспечения их (Ощадбанка) обязательств перед иностранными финучреждениями и в части "Укргидроэнерго" - для обеспечения неувеличения тарифов на электроэнергию для конечных потребителей", - уточнил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик предложил сделать исключение и для ПАО "Центрэнерго", утвердив для него норматив отчисления на уровне 40%. "Это даст нам возможность полностью профинансировать блоки №2 и №5 (перевод блоков Змиевской ТЭС с антрацита на уголь газовой группы", - сказал он. Однако премьер Владимир Гройсман предложил этот вопрос объединить в системное решение для "Центрэнерго" и "Энергоатома" и рассмотреть позже.

Как сообщалось, в 2017 году выплаты дивидендов в госбюджет ожидаются в размере 8,5 млрд грн (в 2016 году госбюджет получил 2 млрд 743,488 млн грн дивидендов).

Норма об отчислении части прибыли на дивиденды касается компаний, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также компаний, 50% и более акций (частей, паев) которых принадлежит компаниям, доля государства в которых составляет 100%, в том числе дочерних предприятий.

