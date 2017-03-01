Украина выплатила купон в размере 470 млн долларов по реструктуризированным еврооблигациям.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель одного из иностранных банков.

Выплачено 470 млн долларов процентного дохода по выпущенным в рамках долговой операции еврооблигациям.

Доход по реструктуризированным еврооблигациям выплачивается дважды в год: 1 марта и 1 сентября.

Суммы выплат являются фиксированными.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро поддержали их реструктуризацию.

Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года и 20% - на государственные деривативы, выплаты по которым в 2021-2040 годах будут зависеть от темпов роста ВВП.

Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября на общую сумму 11,95 млрд долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 млрд долларов.

Россия отказалась проводить реструктуризацию по выкупленным в конце 2013 года еврооблигациям на 3 млрд долларов.