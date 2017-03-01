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Топливно-энергетический комплекс
Китай намерен инвестировать $515 миллионов в украинское садоводство
09:34 01.03.2017 |
Государственная корпорация Китая China Haisum Engineering, которая занимается разработкой и внедрением инфраструктурных проектов, намерена в течение следующих двух лет инвестировать 515 миллионов долларов в развитие украинской отрасли садоводства, что будет способствовать развитию отечественного аграрного сектора.
Об этом сообщил глава ассоциации "Укрсадпром" Дмитрий Крошка в ходе подписания меморандума о сотрудничестве между украинской ассоциацией и госкорпорацией Китая.
"Благодаря китайской корпорации украинские садоводы смогут получить 515 миллионов долларов в течение следующих двух лет. Это прекрасная возможность для того, чтобы сделать украинское садоводство конкурентоспособным на мировом рынке", - сказал Крошка.
В частности, по его словам, 170 миллионов долларов будет направлено на развитие отрасли переработки плодов, 30 миллионов долларов – на строительство фруктохранилищ и 120 миллионов долларов – на строительство производственно-логистических комплексов. Также важным направлением сотрудничества станет усовершенствование отечественных систем орошения, в которое китайская сторона планирует инвестировать 53 миллиона долларов.
"Это те ключевые направления, которые влияют на состояние садоводства", – сказал Крошка.
Он отметил, что китайские партнеры отобрали для финансирования 18 проектов в 16 областях Украины. При этом суммы инвестиций для каждого из них будут колебаться от 200 тысяч долларов до 25 миллионов долларов. Глава украинской ассоциации добавил, что эти средства станут доступными для отечественных садоводов после проведения международного форума в Пекине в мае текущего года.
По словам Крошки, корпорация China Haisum Engineering имеет большой опыт в проектировании и внедрении подобных проектов в других странах.
Как отметил генеральный директор департамента по международным связям китайской корпорации Гонг Чжюн, китайская сторона заинтересована в сотрудничестве и готова поделиться с Украиной своим опытом в данной сфере.
"Мы готовы поделиться нашим многолетним опытом в сфере переработки и выращивания различной продукции. Также мы готовы предоставить финансирование Украине. Мы готовы улучшить состояние украинских корпораций и населения в целом путем сотрудничества, модернизации и строительства новых объектов на территории Украины", – сказал он.
Как сообщал УНИАН, Украина и Китай планируют в текущем году провести заседание украинско-китайской межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества. Китай входит в десятку государств – крупнейших торговых партнеров Украины. Крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие. В конце 2016 года Украина и Китай вели предварительные консультации о возможности формирования зоны свободной торговли между двумя странами. Инициатива Китая "Один пояс – один путь" предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. По словам посла КНР в Украине Ду Вэя, этот проект немыслим без Украины.
По данным Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году собрали 2,05 миллиона тонн плодов и ягод.
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