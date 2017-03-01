Украинское правительство хочет перестать регулировать цены на социально значимые продукты питания. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, который обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) во вторник, 28 февраля, пишет Deutsche Welle. Планируется, что проект, который требует согласования в парламенте, утвердит на своем заседании Кабмин.

Кабинет министров ввел госрегулирование цен на 15 категорий товаров более 20 лет назад. К ним относятся мука, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия, крупы, рис, говядина и свинина, мясо птицы, курятина, колбаса вареная, коровье молоко, масло сливочное и подсолнечное, сыр, куриные яйца, сахар и овощи. Наценка производителей на них не могла превышать 15 процентов.

Отмена этой нормы МЭРТ объясняет тем, что существующее ценовое регулирование являются неэффективными. К такому выводу в министерстве пришли после трехмесячного пилотного проекта по временному приостановлению действия государственного регулирования цен. "По результатам мониторинга практически доказано отсутствие действенности такого регулирования, как установление нормативов рентабельности в размере от 2 до 15 процентов в зависимости от региона и вида продукции",- сообщили DW в министерстве.

Премьер министр Украины Владимир Гройсман поддерживает отказ государства от влияния на цены. "Мы убираем барьер, который всегда был инструментом давления на бизнес в розничных сетях. Это антикоррупционный шаг, который будет правильно воспринят бизнесом", - заявил он в начале проведения эксперимента.