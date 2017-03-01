Финансовые новости
- |
- 01.03.17
- |
- 21:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Кабмин хочет отказаться от регулирования цен на социально значимые продукты
08:59 01.03.2017 |
Украинское правительство хочет перестать регулировать цены на социально значимые продукты питания. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, который обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) во вторник, 28 февраля, пишет Deutsche Welle. Планируется, что проект, который требует согласования в парламенте, утвердит на своем заседании Кабмин.
Кабинет министров ввел госрегулирование цен на 15 категорий товаров более 20 лет назад. К ним относятся мука, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия, крупы, рис, говядина и свинина, мясо птицы, курятина, колбаса вареная, коровье молоко, масло сливочное и подсолнечное, сыр, куриные яйца, сахар и овощи. Наценка производителей на них не могла превышать 15 процентов.
Отмена этой нормы МЭРТ объясняет тем, что существующее ценовое регулирование являются неэффективными. К такому выводу в министерстве пришли после трехмесячного пилотного проекта по временному приостановлению действия государственного регулирования цен. "По результатам мониторинга практически доказано отсутствие действенности такого регулирования, как установление нормативов рентабельности в размере от 2 до 15 процентов в зависимости от региона и вида продукции",- сообщили DW в министерстве.
Премьер министр Украины Владимир Гройсман поддерживает отказ государства от влияния на цены. "Мы убираем барьер, который всегда был инструментом давления на бизнес в розничных сетях. Это антикоррупционный шаг, который будет правильно воспринят бизнесом", - заявил он в начале проведения эксперимента.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ упростил процедуру проведения валютных операций для клиентов банков
Национальный банк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке.
|Захарченко планирует передать "национализированные предприятия" Донбасса Курченко: СБУ опубликовала запись разговора
|МЭРТ оценивает рост ВВП в январе на уровне 5,1%
С одной стороны существенное влияние на рост индекса оказала низкая база производственной деятельности в 2016 году, обусловленная транзитными ограничениями в начале прошлого года со стороны РФ. С другой - поддержку индикатору оказал стремительный рост цен на мировых товарных рынках и активизация инвестиционного спроса.
|Как Захарченко доказал полезность Семенченко делу "Новороссии"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть колеблются 1 марта на статистике по запасам сырья в США
|1 марта отмечалась стабильность розничных и мелкооптовых цен топлива
|В крупном опте рекордное предложение топлива и новые игроки
|Украинский рынок легковых авто в феврале замедлил темп прироста до 12,6%
|МЭРТ оценивает рост ВВП в январе на уровне 5,1%
С одной стороны существенное влияние на рост индекса оказала низкая база производственной деятельности в 2016 году, обусловленная транзитными ограничениями в начале прошлого года со стороны РФ. С другой - поддержку индикатору оказал стремительный рост цен на мировых товарных рынках и активизация инвестиционного спроса.
|Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в январе увеличилась на 26% - Госстат
|Украина в феврале-2017 импортировала из Европы 1,4 млрд куб. м газа - "Укртрансгаз"
Это интересно
|Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
|Новый Volvo XC60 научится уворачиваться от препятствий
Новая система безопасности вмешается в управление автомобилем только в том случае, когда автоматическое экстренное торможение не позволит избежать столкновения. Функция работает на скорости от 50 до 100 километров в час, позволяя избежать столкновения не только с машинами, но и пешеходами и крупными животными.
|Новая версия шлема Samsung Gear VR будет поставляться с портативным контроллером
Беспроводный контроллер оснащён сенсорной панелью, стилизованным спусковым крючком и кнопками «Домой», «Назад», а также «качелькой». Сенсорная панель обеспечивает более быстрое взаимодействие с виртуальной средой, с возможностью выбора точки, перетаскивания, наклона и стрельбы, в то время как «курок» улучшает игровой опыт.
|Uber обвинили в краже у Google технологий беспилотного автомобиля
|Определены требования к первым мобильным сетям пятого поколения
|BlackBerry Mercury представлен официально под именем KEYone
|Alcatel A5 LED — первый в мире смартфон с интерактивной LED-крышкой
Задняя панель этого устройства покрыта многочисленными светодиодами, которые загораются определённым образом при входящих вызовах и сообщениях, во время воспроизведения музыки, видеороликов и съёмки селфи или просто в процессе использования телефона (можно настраивать световые темы).