Иностранные инвесторы в 2016 году вложили в экономику Украины в 2016 году $4,406 млрд прямых инвестиций (ПИИ) в виде акционерного капитала, что на 17,1% превышает показатель 2015 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Согласно ее данным, в четвертом квартале 2016 года объем вложений ПИИ в Украину упал по сравнению с четвертым кварталом 2015 года примерно вдвое - до $0,6 млрд.

Ведомство указывает, что почти 70% общего объема поступлений приходится на Российскую Федерацию - $1,667 млрд, Кипр - $0,428 млрд, Великобританию - $0,404 млрд, Нидерланды - $0,255 млрд и Австрию - $0,25 млрд.

В то же время в сообщении Госстата, в нарушение традиции, отсутствуют данные об изъятии инвестиций, курсовой разнице и, соответственно, итоговом показателе - накопленных ПИИ. Эти данные будут обнародованы лишь 30 марта, говорится в публикации.

Ведомство лишь уточняет, что в 2016 году прямые инвестиции в Украину осуществили инвесторы 77 стран мира, в том числе из стран ЕС пришло $1,972 млрд, или почти 45% общего объема вложений.

В отраслевом разрезе, указывает Госстат, наибольшие инвестиции пришли в финансовую и страховую сферу- $2,825 млрд, оптовую и розничную торговлю - $0,525 млрд и промышленность - $0,475 млрд.

Одновременно объем прямых инвестиций украинских предприятий-резидентов 2016 году сократился по сравнению с 2015 годом на 25,8% - до $20,7 млн. Они были направлены в 15 стран мира, в том числе в Кипр - $7,5 млн., Виргинские Острова (Брит.) - $7,3 млн., Австрию и РФ - по $1,6 млн.

Наибольшие объемы инвестиций были осуществлены предприятиями промышленности - $8,4 млн, оптовой и розничной торговли - $7,6 млн, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - $2,2 млн.

Как сообщалось, объем ПИИ в Украине в виде акционерного капитала на 1 октября 2016 года составил $45,152 млрд, что на $2,62 млрд, или на 6,2%, превышает показатель на начало года. Согласно данным Госстата, нерезиденты за январь-сентябрь прошлого года увеличили вложения в Украину на $3,8 млрд, в то же время изъяв всего $0,46 млрд, негативная курсовая разница за указанный период составила $0,66 млрд.

Эти данные существенно лучше, чем в январе-сентябре 2015 года, когда нерезиденты вложили $2,55 млрд, изъяли $0,52 млрд, а негативная курсовая разница составила $3,65 млрд.

