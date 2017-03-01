Реальная заработная плата в Украине в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года увеличилась на 21,4%, по сравнению с декабрем 2016г - уменьшилась на 8,3%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в январе 2017 по сравнению с декабрем 2016 года сократилась на 7,2%, в годовом измерении увеличилась- на 37,7%, составив 6008 грн, тогда как в декабре - 6475 грн, в ноябре -5406 грн, октябре - 5350 грн, сентябре - 5358 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в январе текущего года по сравнению с декабрем 2016 года наблюдался в Тернопольской (на 54,3%), Закарпатской (на 51,8%), Черновицкой (на 50,3%), Волынской и Херсонской (на 49,8%), Житомирской (на 47,8%), Кировоградской (на 49,7%), Винницкой (на 49,4%), Ивано-Франковской (на 46,3%), Хмельницкой (на 48,1%), Сумской (на 47,5%), Львовской (на 41,2%), Ривненской (на 45,5%), Черкасской (на 45,1%), Полтавской (на 42,0%),Черниговской (на 41,4%), Николаевской (на 39,4%), Харьковской (на 38,6%), Киевской (на 38,3%), Запорожской (на 34,3%), Днепропетровской (на 32,9%) областях и г.Киеве (на 30,4%).

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 26,5% и 47,8% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в январе зафиксирован в Киеве -9292 грн, самый низкий - в Тернопольской области - 4641 грн.

В январе 2017г. по сравнению с аналогичным месяцем 2016г. заработная плата возросла в образовании (на 59,9%), здравоохранении (на 53,0%), в сфере госуправления и обороны, обязательном соцстраховании (на 50,8%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 49,2%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 41,4%);строительстве (на 41,2%); промышленности (на 30,4%); в сфере временного размещения и организации питания (на 48,4%); в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 31,6%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 29,8%); операций с недвижимым имуществом (на 24,4%); информации и телекоммуникаций (на 25,1%); в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 26,9%), финансовой и страховой деятельности (на 23,6%), в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха (на 22,9%).

