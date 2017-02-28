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Топливно-энергетический комплекс
В январе средняя зарплата уменьшилась на 7,2% до 6 тыс. гривен
16:59 28.02.2017 |
В январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 7,2%, или на 467 гривен до 6 008 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 9 292 гривны/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 4 641 гривну/месяц.
Как сообщали Українські Новини, в декабре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 19,8%, или на 1 069 гривен до 6 475 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в январе, гривен:
|январь
|январь в % к декабрю
|Средняя
|6 008
|92,8
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|4 899
|98,9
|- из них сельское хозяйство
|4 694
|106,3
|Промышленность
|6 524
|91,0
|- Добывающая промышленность
|8 173
|96,6
|- из него добыча каменного, бурого угля и торфа
|8 196
|102,5
|- Обрабатывающая промышленность
|6 183
|94,5
|- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия
|5 834
|96,1
|- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви
|4 604
|99,8
|- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность
|5 509
|96,4
|- производство кокса, продуктов нефтепереработки
|6 985
|99,1
|- химическое производство
|6 365
|87,0
|- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|12 344
|96,0
|- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий
|5 834
|97,9
|- металлургия и обработка металла
|7 475
|102,0
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|6 762
|91,5
|- производство электрического и электронного оборудования
|5 447
|92,6
|- производство машин и оборудования
|5 634
|85,8
|- производство транспортного оборудования
|5 977
|88,3
|- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|5 788
|88,2
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|7 343
|76,0
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|4 719
|102,1
|Строительство
|5 325
|92,6
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|6 698
|101,1
|Транспорт и связь
|6 503
|94,5
|- наземный и трубопроводный транспорт
|6 173
|105,3
|- водный транспорт
|5 230
|60,4
|- авиационный транспорт
|27 252
|99,7
|- складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|7 075
|86,8
|- почтовая и курьерская деятельность
|3 328
|96,8
|Временное размещение и организация питания
|4 394
|103,9
|Информация и телекоммуникации
|10 210
|91,5
|Финансовая деятельность
|11 092
|94,7
|Операции с недвижимостью
|5 246
|92,2
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|8 195
|76,6
|- из них исследования и разработки
|6 786
|81,8
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|4999
|104,0
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|6 420
|70,0
|Образование
|5 082
|103,0
|Здравоохранение и социальная помощь
|4 403
|95,3
|- из них здравоохранение
|4 450
|95,0
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|5 412
|89,2
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|4 861
|94,9
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|4 625
|94,9
|Предоставление других услуг
|5 484
|99,6
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