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Топливно-энергетический комплекс
В январе размер невыплаченных зарплат увеличился на 6,5% до 1,9 млрд гривен
09:41 28.02.2017 |
На 1 февраля 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 6,5% по сравнению с 1 января до 1 907,556 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 февраля 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 292,670 млн гривен, Луганской - 425,655 млн гривен и Харьковской - 257,811 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 января 2017 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 10,6% по сравнению с 1 декабря до 1 790,974 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2017 года:
|На 1 февраля 2017 года, млн гривен
|в % к 01.01.2017
|Всего
|1 907,556
|106,5
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|18,386
|135,2
|- из них сельское хозяйство
|12,563
|119,3
|Промышленность
|1 399,418
|106,0
|- Добывающая промышленность
|426,797
|112,0
|- Обрабатывающая промышленность
|828,012
|100,7
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|114,950
|131,1
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|29,659
|100,8
|Строительство
|75,052
|101,1
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|18,042
|91,7
|Транспорт и связь
|193,468
|109,5
|Временное размещения и организация питания
|2,313
|83,0
|Информация и телекоммуникации
|2,633
|100,3
|Финансовая деятельность
|15,183
|90,8
|Операции с недвижимостью
|50,132
|344,1
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|104,063
|87,7
|- из них исследования и разработки
|39,858
|71,6
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|6,992
|93,0
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|3,838
|102,0
|Образование
|6,316
|110,5
|Здравоохранение и социальная помощь
|7,864
|109,0
|- из них здравоохранение
|7,864
|109,0
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|3,491
|59,7
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|0,083
|100,0
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|-
|-
|Предоставление других услуг
|0,365
|40,8
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