Украина в январе 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 61,9% (на 213,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 559,4 млн кВт-ч, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 60,6% (на 161,6 млн кВт-ч) - до 428,3 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу увеличились на 68,9% (на 53,5 млн кВт-ч) - до 131,2 млн кВт-ч.

В прошлом месяце в Молдову, Беларусь и Россию украинская электроэнергия не экспортировалась, тогда как в январе-2016 в эти страны было поставлено 1,2 млн кВт-ч.

Кроме того, Украина в январе 2017-го импортировала 4,7 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ - 4,6 млн кВт-ч, Беларуси - 0,1 млн кВт-ч) против 6 млн кВт-ч в январе-2016.

Импорт в минувшем месяце был учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.

Как сообщалось, Украина в январе 2017 года экспортировала электроэнергию на $21,577 млн, что на 53,5% больше, чем в январе-2016 ($14,056 млн).

Украина в 2016 году экспортировала электроэнергию на $152,063 млн, в том числе в Венгрию - на $119,317 млн, Польшу - на $32,392 млн, Молдову - на $0,347 млн, другие страны - на $0,007 млн.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 - 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 - 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 - 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 - 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 - 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.



Структура экспорта украинской электроэнергии в январе 2016 и 2017 гг.:

Страны январь-2016 январь-2017 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 266,7 420,4 153,7 57,6 Словакия 0,0 7,2 7,2 100,0 Румыния 0,0 0,7 0,7 100,0 Польша 77,7 131,2 53,5 68,9 Беларусь 0,0 0,0 --- --- Молдова 1,2 0,0 -1,2 -100,0 Россия 0,0 0,0 --- --- Всего 345,6 559,4 213,8 61,9

Данные: Минэнергоугля