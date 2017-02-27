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Украина в январе 2017г увеличила экспорт электроэнергии в 1,6 раза
13:50 27.02.2017 |
Украина в январе 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 61,9% (на 213,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 559,4 млн кВт-ч, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 60,6% (на 161,6 млн кВт-ч) - до 428,3 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Польшу увеличились на 68,9% (на 53,5 млн кВт-ч) - до 131,2 млн кВт-ч.
В прошлом месяце в Молдову, Беларусь и Россию украинская электроэнергия не экспортировалась, тогда как в январе-2016 в эти страны было поставлено 1,2 млн кВт-ч.
Кроме того, Украина в январе 2017-го импортировала 4,7 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ - 4,6 млн кВт-ч, Беларуси - 0,1 млн кВт-ч) против 6 млн кВт-ч в январе-2016.
Импорт в минувшем месяце был учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.
Как сообщалось, Украина в январе 2017 года экспортировала электроэнергию на $21,577 млн, что на 53,5% больше, чем в январе-2016 ($14,056 млн).
Украина в 2016 году экспортировала электроэнергию на $152,063 млн, в том числе в Венгрию - на $119,317 млн, Польшу - на $32,392 млн, Молдову - на $0,347 млн, другие страны - на $0,007 млн.
Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 - 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 - 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 - 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 - 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 - 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.
Структура экспорта украинской электроэнергии в январе 2016 и 2017 гг.:
|Страны
|январь-2016
|январь-2017
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|266,7
|420,4
|153,7
|57,6
|Словакия
|0,0
|7,2
|7,2
|100,0
|Румыния
|0,0
|0,7
|0,7
|100,0
|Польша
|77,7
|131,2
|53,5
|68,9
|Беларусь
|0,0
|0,0
|---
|---
|Молдова
|1,2
|0,0
|-1,2
|-100,0
|Россия
|0,0
|0,0
|---
|---
|Всего
|345,6
|559,4
|213,8
|61,9
Данные: Минэнергоугля
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