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Топливно-энергетический комплекс
В январе 2017 г. промышленное потребление бензинов выросло на 14,5%, а промпотребление ДТ на 23,1%
11:31 27.02.2017 |
Розничные продажи бензинов на АЗС Украины (без учета оккупированной АРК) в январе 2017 г. упали на 14,4 % в сравнении с январем 2016 г. - до 101,5 тыс. т. Реализация дизельного топлива в рознице снизились на 8,2% - до 81 тыс. т. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
При этом в январе 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. промышленное потребление бензинов выросло на 14,5% - до 39,5 тыс. т, а промпотребление ДТ выросло на 23,1% - до 191,5 тыс. т.
В целом потребление бензинов в Украине (без учета оккупированного Крыма) за отчетный месяц сократилось на 8% - до 141 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 11,8%, - до 272,5 тыс. т.
Суммарное потребление топлива в январе 2017 г. составило 413,5 тыс. т, что на 4% больше показателя января прошлого года.
Как сообщал OilNews, баланс рынка бензинов и дизтоплива в Украине в январе 2017 г. составил 432 тыс., т, что на 2% меньше в сравнении с январем 2016 г.
Cуммарное потребления топлива в Украине в 2016 г. составило 6,78 млн т, что на 117 тыс. т (-1,7%) меньше прошлого года.
Напомним, что баланс рынка бензинов и дизтоплива в Украине в январе 2017 г. составил 432 тыс., т, что на 2% меньше в сравнении с январем 2016 г. Драйвером снижения стали бензины, баланс которых составил 130 тыс. т, что на 15,5% меньше, чем в прошлом году. Баланс ДТ в январе 2017 г. вырос на 5% до 302 тыс. т.
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