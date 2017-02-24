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Капитальные инвестиции в Украине в 2016г выросли на 18% - Госстат
17:57 24.02.2017 |
Капитальные инвестиции в Украине в 2016 году выросли на 18% после падения на 1,7% в 2015 году, 24,1% - в 2014 году, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Согласно данным Госстата, за 2016 год освоено 326,2 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и части зоны проведения АТО).
Ведомство указывает, что в течение 2016 года рост капинвестиций постоянно ускорялся: если по итогам первого квартала он составлял лишь 0,7% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, то по итогам полугодия - уже 9,6%, а за девять месяцев достиг 16,4%.
Подобная картина наблюдалась и в 2015 году, только тогда речь шла о замедлении спада: с 14,8% по итогам первого квартала до 9,2% по итогам полугодия, 6% - девяти месяцев, 1,7% - по итогам года.
В региональном разрезе наибольший рост капинвестиций в 2016 году зафиксирован в приморских Одесской и Николаевской областях - соответственно на 63,4% и 47,6%, Кировоградской - на 47%, а также в восточных Луганской и Донецкой областях: соответственно на 46,4% и 45,1%, где продолжается АТО.
Спад же капитальных инвестиций в минувшем году, наоборот, произошел в западных областях: Ивано-Франковской - на 34,7%, Черновицкой - на 14,1%, Ривненской - 8,8%, Закарпатской - на 6,1%, Волынской - на 2,5%.
В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в 2016 году зафиксирован в здравоохранении и предоставлении соцпомощи - почти вдвое, наземном и трубопроводном транспорте - на 80,2%, в рекламе, исследованиях конъюнктуры рынка и операциях с недвижимостью - на 75,2-75,3%; в компьютерном программировании и информуслугах - на 60,2%, обеспечении блюдами и напитками - на 54,8% и в сельском хозяйстве - 51,4%.
Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, доля которых выросла по сравнению с предыдущим годом с 67,4% до 69,4%. Вырос также вклад местных бюджетов - с 5% до 7,1%.
В то же время доля привлеченных и заимствованных средств, а именно кредитов банков и средств иностранных инвесторов, сократилась с 7,3% и 3,1% соответственно до 7,1% и 2,9%, госбюджета - с 2,4% до 2,3%, средств населения на жилищное строительство - с 12% до 8,9%.
Капитальные инвестиции по видам активов за 2016 г.
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций в фактических ценах, млн грн
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, из них на капитальный ремонт
|Капитальные инвестиции¹
|326163,7
|100,0
|Инвестиции в материальные активы
|315416,7
|96,7
|жилые здания
|42503,0
|13,0
|нежилые сооружения
|49709,3
|15,3
|инженерные сооружения
|65442,9
|20,1
|машины, оборудование и инвентарь
|113194,0
|34,7
|Транспортные средства
|31355,0
|9,6
|земля
|1436,1
|0,4
|долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства
|2963,6
|0,9
|другие материальные активы
|8812,8
|2,7
|инвестиции в нематериальные активы
|10747,0
|3,3
|из них
|программное обеспечение и базы данных
|5913,2
|1,8
|права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д.
|3696,9
|1,1
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за 2016 г.
|Освоено капитальных инвестиций млн грн
|Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему
|Всего¹
|326163,7
|100,0
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|7468,9
|2,3
|средств местных бюджетов
|23225,1
|7,1
|собственных средств предприятий и организаций
|226398,9
|69,4
|кредиты банков и другие займы
|23249,5
|7,1
|средства иностранных инвесторов
|9416,7
|2,9
|средств населения на жилищное строительство
|29117,9
|8,9
|других источников финансирования
|7286,7
|2,3
Данные: Госстат
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за 2016г.
|Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн
|к общему объему, %
|к 2015г, %
|Справка: 2015г к 2014г, %
|Всего¹
|326163,7
|100,0
|118,0
|98,3
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|45042,4
|13,8
|149,5
|127,1
|-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
|44246,3
|13,6
|151,4
|126,1
|Лесное хозяйство и связанные с ними услуги
|760,3
|0,2
|89,2
|166,1
|Рыболовство, рыбоводство
|35,8
|0,0
|59,4
|248,5
|Промышленность
|108635,2
|33,3
|118,7
|80,1
|Строительство
|40933,3
|12,6
|91,3
|96,4
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|25074,1
|7,7
|125,0
|75,7
|Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт
|1559,5
|0,5
|113,1
|122,8
|Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|15965,7
|4,9
|123,0
|72,4
|Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|7548,9
|2,3
|132,1
|76,8
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|24737,7
|7,6
|135,2
|93,0
|Наземный и трубопроводный транспорт
|14957,2
|4,6
|180,2
|166,7
|Водный транспорт
|234,1
|0,1
|60,1
|129,3
|Авиационный транспорт
|697,6
|0,2
|100,6
|166,5
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|8727,8
|2,7
|100,1
|64,2
|Почтовая и курьерская деятельность
|121,0
|0,0
|124,5
|56,8
|Временное размещения и организация питания
|1438,1
|0,4
|136,3
|67,4
|-временное размещение
|725,4
|0,2
|121,3
|61,4
|- деятельность и обеспечение пищей и напитками
|712,7
|0,2
|154,8
|76,7
|Информация и телекоммуникации
|15619,8
|4,8
|63,1
|221,8
|Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания
|2616,2
|0,8
|107,8
|100,4
|Телекоммуникации (электросвязь)
|11249,6
|3,5
|53,8
|261,6
|Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг
|1754,0
|0,5
|160,2
|139,1
|Финансовая и страховая деятельность
|7620,7
|2,3
|108,3
|82,3
|Операции с недвижимостью
|17248,3
|5,3
|175,2
|82,5
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|5359,0
|1,6
|127,4
|117,9
|Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений
|4203,6
|1,3
|126,0
|112,5
|Научные достижения и разработки
|542,8
|0,1
|104,5
|124,7
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|612,6
|0,2
|175,3
|184,3
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|9140,1
|2,8
|145,9
|136,9
|Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование
|19104,2
|5,9
|139,4
|226,2
|Образование
|1827,3
|0,6
|143,8
|152,7
|Здравоохранение и социальная помощь
|3317,1
|1,0
|198,5
|145,8
|Искусство, спорт, развлечение и отдых
|795,6
|0,2
|77,8
|144,2
|Предоставление других видов услуг
|270,8
|0,1
|119,4
|106,7
Данные: Госстат
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
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