Капитальные инвестиции в Украине в 2016 году выросли на 18% после падения на 1,7% в 2015 году, 24,1% - в 2014 году, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Согласно данным Госстата, за 2016 год освоено 326,2 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и части зоны проведения АТО).

Ведомство указывает, что в течение 2016 года рост капинвестиций постоянно ускорялся: если по итогам первого квартала он составлял лишь 0,7% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, то по итогам полугодия - уже 9,6%, а за девять месяцев достиг 16,4%.

Подобная картина наблюдалась и в 2015 году, только тогда речь шла о замедлении спада: с 14,8% по итогам первого квартала до 9,2% по итогам полугодия, 6% - девяти месяцев, 1,7% - по итогам года.

В региональном разрезе наибольший рост капинвестиций в 2016 году зафиксирован в приморских Одесской и Николаевской областях - соответственно на 63,4% и 47,6%, Кировоградской - на 47%, а также в восточных Луганской и Донецкой областях: соответственно на 46,4% и 45,1%, где продолжается АТО.

Спад же капитальных инвестиций в минувшем году, наоборот, произошел в западных областях: Ивано-Франковской - на 34,7%, Черновицкой - на 14,1%, Ривненской - 8,8%, Закарпатской - на 6,1%, Волынской - на 2,5%.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в 2016 году зафиксирован в здравоохранении и предоставлении соцпомощи - почти вдвое, наземном и трубопроводном транспорте - на 80,2%, в рекламе, исследованиях конъюнктуры рынка и операциях с недвижимостью - на 75,2-75,3%; в компьютерном программировании и информуслугах - на 60,2%, обеспечении блюдами и напитками - на 54,8% и в сельском хозяйстве - 51,4%.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, доля которых выросла по сравнению с предыдущим годом с 67,4% до 69,4%. Вырос также вклад местных бюджетов - с 5% до 7,1%.

В то же время доля привлеченных и заимствованных средств, а именно кредитов банков и средств иностранных инвесторов, сократилась с 7,3% и 3,1% соответственно до 7,1% и 2,9%, госбюджета - с 2,4% до 2,3%, средств населения на жилищное строительство - с 12% до 8,9%.





Капитальные инвестиции по видам активов за 2016 г.

Освоено (использовано) капитальных инвестиций в фактических ценах, млн грн Освоено (использовано) капитальных инвестиций, из них на капитальный ремонт Капитальные инвестиции¹ 326163,7 100,0 Инвестиции в материальные активы 315416,7 96,7 жилые здания 42503,0 13,0 нежилые сооружения 49709,3 15,3 инженерные сооружения 65442,9 20,1 машины, оборудование и инвентарь 113194,0 34,7 Транспортные средства 31355,0 9,6 земля 1436,1 0,4 долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 2963,6 0,9 другие материальные активы 8812,8 2,7 инвестиции в нематериальные активы 10747,0 3,3 из них программное обеспечение и базы данных 5913,2 1,8 права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д. 3696,9 1,1

Данные: Госстат

Капитальные инвестиции по источникам финансирования за 2016 г.

Освоено капитальных инвестиций млн грн Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему Всего¹ 326163,7 100,0 в т.ч. за счет средств государственного бюджета 7468,9 2,3 средств местных бюджетов 23225,1 7,1 собственных средств предприятий и организаций 226398,9 69,4 кредиты банков и другие займы 23249,5 7,1 средства иностранных инвесторов 9416,7 2,9 средств населения на жилищное строительство 29117,9 8,9 других источников финансирования 7286,7 2,3

Данные: Госстат

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за 2016г.

Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн к общему объему, % к 2015г, % Справка: 2015г к 2014г, % Всего¹ 326163,7 100,0 118,0 98,3 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 45042,4 13,8 149,5 127,1 -сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 44246,3 13,6 151,4 126,1 Лесное хозяйство и связанные с ними услуги 760,3 0,2 89,2 166,1 Рыболовство, рыбоводство 35,8 0,0 59,4 248,5 Промышленность 108635,2 33,3 118,7 80,1 Строительство 40933,3 12,6 91,3 96,4 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 25074,1 7,7 125,0 75,7 Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт 1559,5 0,5 113,1 122,8 Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 15965,7 4,9 123,0 72,4 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 7548,9 2,3 132,1 76,8 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 24737,7 7,6 135,2 93,0 Наземный и трубопроводный транспорт 14957,2 4,6 180,2 166,7 Водный транспорт 234,1 0,1 60,1 129,3 Авиационный транспорт 697,6 0,2 100,6 166,5 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 8727,8 2,7 100,1 64,2 Почтовая и курьерская деятельность 121,0 0,0 124,5 56,8 Временное размещения и организация питания 1438,1 0,4 136,3 67,4 -временное размещение 725,4 0,2 121,3 61,4 - деятельность и обеспечение пищей и напитками 712,7 0,2 154,8 76,7 Информация и телекоммуникации 15619,8 4,8 63,1 221,8 Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания 2616,2 0,8 107,8 100,4 Телекоммуникации (электросвязь) 11249,6 3,5 53,8 261,6 Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг 1754,0 0,5 160,2 139,1 Финансовая и страховая деятельность 7620,7 2,3 108,3 82,3 Операции с недвижимостью 17248,3 5,3 175,2 82,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 5359,0 1,6 127,4 117,9 Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений 4203,6 1,3 126,0 112,5 Научные достижения и разработки 542,8 0,1 104,5 124,7 Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 612,6 0,2 175,3 184,3 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9140,1 2,8 145,9 136,9 Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование 19104,2 5,9 139,4 226,2 Образование 1827,3 0,6 143,8 152,7 Здравоохранение и социальная помощь 3317,1 1,0 198,5 145,8 Искусство, спорт, развлечение и отдых 795,6 0,2 77,8 144,2 Предоставление других видов услуг 270,8 0,1 119,4 106,7

Данные: Госстат

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.