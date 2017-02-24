Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу сотрудников Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве, подозреваемую в вымогательстве взятки в размере 70 млн гривен за незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Спецслужба разоблачила сотрудников Офиса на вымогательстве 70 млн гривен от коммерческой структуры за возвращение из бюджета 300 млн гривен НДС", - сказано в нем.

Правоохранители установили, что сотрудники структурных подразделений Офиса крупных налогоплательщиков ГФС систематически требовали деньги от предпринимателей за беспрепятственное возмещение НДС из госбюджета.

В качестве посредников подозреваемые привлекали бывших сотрудников правоохранительных органов.

Посредники были задержаны во время получения первой половины взятки.

Сообщается, что разоблачению схемы и выявлению подозреваемых способствовало подразделение внутренней безопасности ГФС.

Дополнительные подробности пресс-служба СБУ не сообщила.

Как сообщали Українські Новини, 9 февраля правоохранители задержали заместителя начальника управления ГФС в Херсонской области по подозрению в получении взятки в размере 4,5 тыс. долларов.