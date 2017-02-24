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Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в IV кв. 2016г. вырос на 18,9% - Госстат
16:02 24.02.2017 |
Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в четвертом квартале 2016 года составил 158,4 млрд грн, что в сопоставимых ценах выше уровня четвертого квартала 2015 года на 18,9%, сообщает Государственная служба статистики Украины.
По ее данным, объем услуг, реализованных населению, составил 20,4% общего объема реализованных услуг.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹
|Объем реализованн ых услуг (в рыночных ценах²) в IV кв.2016 г, млн грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн
|Всего³
|158435,0
|32264,9
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|77113,4
|9730,7
|Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения
|530,1
|404,5
|Грузовой железнодорожный транспорт
|4083,9
|124,1
|Другой пассажирский наземный транспорт
|2759,2
|2233,4
|Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки
|12007,2
|260,1
|Водный транспорт
|517,1
|2,3
|Авиационный транспорт
|7422,7
|4994,0
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|30132,1
|647,4
|Почтовая и курьерская деятельность
|1562,4
|356,8
|Временное размещение и организация питания
|4870,5
|3533,7
|Временное размещение
|1552,6
|908,4
|Деятельность по обеспечению питанием и напитками
|3317,9
|2625,3
|Информация и телекоммуникации
|28687,5
|8710,3
|Издательская деятельность, производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевещания
|4264,8
|424,9
|Телекоммуникации (электросвязь)
|14851,6
|8164,6
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|9571,1
|120,8
|Операции с недвижимым имуществом
|12515,0
|969,6
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|122,4
|75,4
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|11881,8
|789,1
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|510,8
|105,1
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|17868,8
|521,4
|Деятельность в сферах права, бухучета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений ( хед- офисов), консультирование по вопросам управления
|7816,2
|294,3
|Научные исследования и разработки
|2357,6
|24,3
|Рекламная деятельность и исследования рынка, другая профессиональная, научная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|7695,0
|202,8
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|8485,4
|1885,8
|Аренда, прокат и лизинг
|1557,3
|15,8
|Деятельность по трудоустройству
|545,9
|15,8
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|869,2
|407,6
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|1880,5
|65,0
|Обслуживание зданий и территорий
|2444,1
|1195,9
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|1188,4
|185,7
|Образование
|4091,8
|3774,5
|дошкольное образование
|258,4
|254,3
|начальное образование
|21,4
|21,3
|среднее образование
|384,1
|324,7
|высшее образование
|3070,6
|2902,2
|другие виды образования
|357,3
|272,0
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|3326,3
|2421,6
|Здравоохранение
|3312,1
|2408,0
|Предоставление услуг по уходу и социальной помощи
|14,2
|13,6
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|968,1
|542,4
|Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений
|251,9
|162,8
|Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|50,4
|34,7
|Организация азартных игр
|181,1
|181,0
|Деятельность в сфере спорта
|394,2
|133,8
|Организация отдыха и развлечений
|90,5
|30,1
|Предоставление других услуг
|508,2
|174,9
|Ремонт компьютеров и оборудования связи
|136,8
|2,6
|Ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления
|99,5
|14,6
|Прочие индивидуальные услуги
|271,9
|157,7
Госстат Украины.
¹ Информация по предприятиям, основным видом деятельности которых является предоставление рыночных нефинансовых услуг, без учета объемов услуг, предоставляемых физлицами - предпринимателями
2 Включая НДС.
3 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.
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