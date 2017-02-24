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Данилюк заявил о поддержке Минфином особого режима налогообложения на оккупированной территории
15:32 24.02.2017 |
Министерство финансов Украины поддерживает предложенные парламентским Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики изменения в Налоговый кодекс об особом режиме налогообложения на оккупированной территории или линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.
Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в Верховной Раде.
«Моя позиция была относительно десятой правки (о восстановлении полномочий налоговой милиции), а не девятой (об особом режиме налогообложения и отчетности для налогоплательщиков на оккупированной территории или линии соприкосновения), и вы это очень хорошо знаете», - сказал министр, опровергая обвинения в том, что Минфин выступал против девятой поправки, как и против десятой поправки о восстановлении полномочий налоговой милиции.
«Девятая правка была поставлена на голосование Верховной Рады и не была поддержана. Моя позиция – 9 поправку надо было поддерживать», - добавил Данилюк.
По его словам, сейчас этот вопрос нужно урегулировать. «Если необходим подобный законопроект, в ближайшее время подадим», - резюмировал министр.
Вчера, 23 февраля, Верховная Рада не поддержала девятую поправку к изменениям в Налоговый кодекс «О налогообложении наследства», предложенную парламентским Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики, также, как и десятую поправку о восстановлении полномочий налоговой милиции.
Суть девятой поправки в особом режиме налогообложения и отчетности для налогоплательщиков, местонахождение которых на 14 апреля 2014 года было на оккупированной территории или линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, и которые по состоянию на 1 января 2017 года не изменили свое местонахождение.
В частности, поправка предполагает приостановку начисления штрафных санкций или пени за несвоевременное погашение определенных состоянию на 14 апреля 2014 года денежных обязательств, по которым остановлено взыскание.
Также поправка предусматривала льготы по налогу на недвижимость, плате за землю и единому налогу, при этом начисленные и уплаченные за период проведения антитеррористической операции суммы предлагалось считать излишне уплаченными денежными обязательствами.
Кроме того, предлагалось запретить налогоплательщикам, производящим алкогольные напитки и табачные изделия на указанных территориях, заказывать марки акцизного налога и ввозить на другую территорию свою продукцию.
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В РУБРИКЕ
|Данилюк заявил о поддержке Минфином особого режима налогообложения на оккупированной территории
Министерство финансов Украины поддерживает предложенные парламентским Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики изменения в Налоговый кодекс об особом режиме налогообложения на оккупированной территории или линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.
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