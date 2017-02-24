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Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ на 35%
12:59 24.02.2017 |
Строительные предприятия Украины в январе 2017 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% – до 3,87 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.
В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 42,1% – до 2,15 млрд грн, в частности, по строительству жилых зданий – на 57,4%, до 1,3 млрд грн, по строительству нежилых зданий – на 22,6%, до 851,6 млн грн. Работы по строительству инженерных сооружений выросли на 27,1% – до 1,72 млрд грн.
В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе составили 83,7% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 8% и 8,3% соответственно.
Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 23,4% – до 906 млн грн, выполнив 23,4% от общего объема работ в стране.
В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в 2016 году увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% - до 70,9 млрд грн.
В 2015 году украинские строительные предприятия снизили объемы работ по сравнению с 2014 годом на 14,9% – до 55,9 млрд грн.
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