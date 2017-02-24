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В Украине хотят ввести европейские стандарты в строительстве
07:44 24.02.2017 |
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) разработало на основе Регламента ЕС №305 законопроект, который позволит внедрить европейскую систему технического регулирования в строительной отрасли и единые стандарты на строительном рынке.
Об этом сообщил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе во время круглого стола с представителями Европейского союза по техническим согласованиям в строительстве (UEAtc) и Межгосударственной гильдии инженеров-консультантов (МГИК).
«Если мы хотим развиваться и двигаться в направлении Европы, принятие единых европейских стандартов и норм является необходимым и неотложным шагом, - сказал Парцхаладзе, добавив, что необходимо привести в соответствие с ЕС украинское законодательство, а также перенять опыт и культуру во внедрении прозрачных и цивилизованных правил работы на строительном рынке. «С принятием этого законопроекта мы интегрируем украинский строительный рынок в европейское пространство, применяя лучшие практики и технологии», - подчеркнул он.
По словам замминистра, принятие законопроекта создаст благоприятные условия для развития бизнеса и улучшит инвестиционный климат в Украине.
Парцхаладзе также сообщил, что сегодня данный документ будет представлен на правительственном Комитете.
«Для эффективного действия законопроекта необходимо разработать и принять около 20 подзаконных актов. Это большая и сложная работа, и в этом вопросе для нас очень важно заручиться поддержкой и помощью профессиональных специалистов международного уровня», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства объявило о намерении адаптировать сертификацию строительной продукции под европейские стандарты, которые регулируются регламентом ЕС №305.
Парцхаладзе тогда отметил, что после принятия закона украинские производители смогут конкурировать за рубежом, а производители продукции, которые хотят зайти на украинский рынок, будут понимать, что дополнительных документов не требуется.
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