Министерство юстиции запускает сервис, который позволяет создать или ликвидировать ФОП онлайн в течение суток. Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко.

"Этот сервис доступен в онлайн-доме юстиции", - сообщил министр. Планируется, что в первые две недели сервис будет работать в тестовом режиме, а после этого - постоянно.

Чтобы зарегистрировать или ликвидировать ФОП, нужно создать запись в личном кабинете и подать заявление. Все действия будут проведены в течение суток.

"Планшеты, телефон или компьютеры взяток не требуют", - добавил замминистра юстиции Павел Мороз.

Тем не менее, возможность закрыть ФОП онлайн не избавляет предпринимателей от необходимости подавать декларацию в налоговую.

До конца этого года Минюст также планирует перевести в электронную форму возможность ликвидации общественных объединений и создания профессиональных союзов.

Напомним, Фискальная служба предложила Минфину пересмотреть критерии для обязательной проверки физлиц-предпринимателей при их закрытии. Ведь после подписания президентом закона, согласно которому с 1 января 2017 года ФОПы должны платить единый социальный взнос (сейчас - 704 гривни в месяц), даже если не имеют прибыли, свою деятельность с 01.12.16. до 20.02.17 прекратили 330 тысяч предпринимателей. При этом абсолютное большинство закрытых ФОП были "спящими" и давно не вели хозяйственную деятельность.