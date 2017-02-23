Финансовые новости
- |
- 23.02.17
- |
- 21:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Южанина опровергла информацию о намерении инициировать отставку главы Минфина Данилюка
Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Нина Южанина не подтверждает, что инициирует отставку министра финансов Александра Данилюка.
"Хотелось бы, но еще неправда", - сказала Н.Южанина журналистам в четверг в парламенте, отвечая на вопрос, правда ли, что она инициирует отставку министра финансов А.Данилюка.
В свою очередь лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак сказал журналистам в кулуарах парламента, что после того, как А.Данилюк ликвидировал налоговую милицию надо делать "очень большие выводы".
Он отметил, что ходят разные слухи о дальнейшей судьбе А.Данилюк, но "он хочет услышать предложения фракции (БПП- ИФ), которая выдвигала его на этот пост".
Ранее в четверг, 23 февраля Верховная Рада отклонила поправку №10 в проект закона "О налогообложении наследства" (№0940), предусматривающую устранение существующей неопределенности относительно легитимности работы налоговой милиции до создания финансовой полиции.
"Я прошу принять поправку. Мы не может ликвидировать налоговый орган. Должна быть специальная процедура, предусматривающая передачу всех дел от одного органа к другому", - сказала Н.Южанина в ходе рассмотрения этого вопроса в парламенте в четверг.
В свою очередь, министр финансов А.Данилюк заявил, что возобновление правового статуса налоговой милиции приведет к промедлению с созданием Службы финансовых расследований.
"Считаю, что налоговая милиция - это репрессивный орган, давящий на бизнес, который не сокращает количество финансовых преступлений. Это наследие должно остаться в прошлом. Возобновление полномочий налоговой милиции приведет к промедлению с созданием в стране новой Службы финансовых расследований", - сказал он.
В итоге за решение о внесении поправки в указанный законопроект проголосовали 194 депутата, соответственно, поправка отклонена.
Как сообщалось, в ходе прохождения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (закон №1797-VIII) в конце 2016 года в Раде была допущена техническая ошибка при изменении нумерации пунктов.
"Де-юре правовой статус налоговой милиции сейчас - "вне закона". Де-факто она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", - описала ситуацию народный депутат Татьяна Острикова (фракция "Самопомич").
Министр финансов А.Данилюк в такой ситуации призвал к скорейшему принятию закона о создании финансовой полиции, о котором идет речь в меморандуме с Международным валютным фондом.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост промпроизводства в Украине в январе-2017 к январю-2016 ускорился до 5,6% - Госстат
ТОП-НОВОСТИ
|Отец погибшего 2 мая одессита пытался похитить нардепа Гончаренко, но реализовать задуманное ему помешали правоохранители
|Почему страны перестали переживать из-за рейтингов?
Индикаторы облигаций, так пугавшие политиков в 1990-х гг., больше не выглядят опасными. Преодоление дефицита - уже не самый важный вопрос. Когда рынки не наказывают их за наличие дефицита, правительства не хотят злить избирателей ограничением заимствований и политикой жесткой экономии.
|Франции угрожают дефолтом. Верить ли прогнозам?
|Популизм по-новому. Тимошенко распробовала вкус "торговли на крови"
Самой неудачной политической акцией февраля стала попытка "Батьківщини" свергнуть правительство за два месяца до окончания его иммунитета. Точно так же бесславно провалился несколько месяцев назад тарифный майдан. Но Тимошенко не хочет всерьез задуматься о политической пенсии.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рост промпроизводства в Украине в январе-2017 к январю-2016 ускорился до 5,6% - Госстат
|Кабмин поручил Минэнергоугля до 10 марта заключить с облагазами договоры эксплуатации газораспределительных сетей
Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной
промышленности до 10 марта 2017 года заключить с компаниями-операторами
(облгазами) региональных газораспределительных сетей (ГРС) договоры на
эксплуатацию этих сетей, а также расторгнуть действующие договоры.
|МВФ отмечает прогресс в переговорах с Украиной и ожидает заседания директоров в ближайшие недели
"Мы видим хороший прогресс в третьем пересмотре программы сотрудничества с Украиной. Переговоры с украинским властями продолжаются, и мы ожидаем, что третий пересмотр программы будет вынесен на совет директоров в ближайшие недели", - сказал официальный представитель МВФ Джерри Райс.
|В Минюсте сообщили, сколько еще будет работать налоговая милиция
Налоговая милиция будет функционировать до принятия закона о службе финансовых расследований, однако на данный момент существует правовой вакуум, который создает технические проблемы по оплате заработной платы сотрудникам и их штатной численности.
|ФОП можно будет создать и ликвидировать онлайн за сутки
|Объем сделок купли-продажи жилья в Украине за год вырос на 20%
Нотариусы Украины в 2016 году заверили почти 258,7 тысяч договоров купли-продажи квартир и жилых домов, что почти на 20% превысило показатели 2015 года. В Киеве объем сделок купли-продажи жилья в прошлом году также вырос на 20% по сравнению с 2015 годом — до 36,690 тыс. сделок.
|Гройсман намерен сохранить "Турбоатом" под госконтролем и допускает продажу части акций
Это интересно
|К 2030г. средняя продолжительность жизни впервые превысит 90 лет
|Представлен смартфон Huawei Honor V9 с функцией 3D-фото стоимостью от $377
Huawei рекламирует Honor V9 как первый смартфон, который можно использовать для 3D-моделирования. О чем идет речь: сдвоенная камера Honor V9 с системой лазерной фокусировки позволяет делать трехмерные снимки, которые затем можно будет напечатать на 3D-принтере.
|Новая версия гарнитуры Microsoft HoloLens не выйдет раньше 2019 года
|Aston Martin никогда не откажется от спорткаров с механической коробкой передач
|Эксперты рекомендуют прикрывать дисплей смартфона при вводе паролей
|Первые гонки самоуправляемых автомобилей в Formula E закончились аварией
|«Форды» научатся заранее предупреждать водителей о ямах
Компания Ford в текущем году начнет испытания системы предупреждения водителей о ямах на дорогах. Информация о дефектах дорожного полотна, включая их расположение и степень опасности, в режиме реального времени будет выводиться на дисплей борткомпьютера машин.