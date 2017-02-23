Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Нина Южанина не подтверждает, что инициирует отставку министра финансов Александра Данилюка.

"Хотелось бы, но еще неправда", - сказала Н.Южанина журналистам в четверг в парламенте, отвечая на вопрос, правда ли, что она инициирует отставку министра финансов А.Данилюка.

В свою очередь лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак сказал журналистам в кулуарах парламента, что после того, как А.Данилюк ликвидировал налоговую милицию надо делать "очень большие выводы".

Он отметил, что ходят разные слухи о дальнейшей судьбе А.Данилюк, но "он хочет услышать предложения фракции (БПП- ИФ), которая выдвигала его на этот пост".

Ранее в четверг, 23 февраля Верховная Рада отклонила поправку №10 в проект закона "О налогообложении наследства" (№0940), предусматривающую устранение существующей неопределенности относительно легитимности работы налоговой милиции до создания финансовой полиции.

"Я прошу принять поправку. Мы не может ликвидировать налоговый орган. Должна быть специальная процедура, предусматривающая передачу всех дел от одного органа к другому", - сказала Н.Южанина в ходе рассмотрения этого вопроса в парламенте в четверг.

В свою очередь, министр финансов А.Данилюк заявил, что возобновление правового статуса налоговой милиции приведет к промедлению с созданием Службы финансовых расследований.

"Считаю, что налоговая милиция - это репрессивный орган, давящий на бизнес, который не сокращает количество финансовых преступлений. Это наследие должно остаться в прошлом. Возобновление полномочий налоговой милиции приведет к промедлению с созданием в стране новой Службы финансовых расследований", - сказал он.

В итоге за решение о внесении поправки в указанный законопроект проголосовали 194 депутата, соответственно, поправка отклонена.

Как сообщалось, в ходе прохождения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (закон №1797-VIII) в конце 2016 года в Раде была допущена техническая ошибка при изменении нумерации пунктов.

"Де-юре правовой статус налоговой милиции сейчас - "вне закона". Де-факто она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", - описала ситуацию народный депутат Татьяна Острикова (фракция "Самопомич").

Министр финансов А.Данилюк в такой ситуации призвал к скорейшему принятию закона о создании финансовой полиции, о котором идет речь в меморандуме с Международным валютным фондом.

