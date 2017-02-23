Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Нина Южанина прогнозирует, что расследуемые Налоговой милицией дела после ее ликвидации будут переданы Национальной полиции.

Об этом депутат сказала журналистам, передают Українські Новини.

"Те налогоплательщики, по которым сейчас есть дела, могут с одной стороны выиграть, с другой - проиграть. Потому что после ликвидации Налоговой милиции материалы никуда не денутся, они будут отложены и, скорее всего, будут переданы в распоряжение Нацполиции", - сказала она.

При этом, по ее мнению, Нацполиция некомпетентна в борьбе с нарушениями налогообложения.

До этого Рада отказалась возобновить работу Налоговой милиции.

Соответствующую поправку в законопроекте №0940 поддержали 203 депутата при минимально необходимых 226.

При этом сам законопроект был принят во втором чтении 278 голосами.

Документ освобождает наследство от налогообложения наследников второй очереди.

В ходе обсуждения документа министр финансов Александр Данилюк призвал депутатов не поддерживать возобновление работы Налоговой милиции.

Также во время рассмотрения документа около 20 депутатов блокировали парламентскую трибуну с целью не допустить возобновления Радой работы Налоговой милиции.

Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года по причине технической ошибки Рада фактически объявила Налоговую милицию вне закона с 1 января 2017 года.

В связи с этим Министерство финансов подготовило законопроект о создании Финансовой полиции.

В ответ на это комитет Рады по вопросам налоговой и таможенной политики инициировал устранение технической неточности работы Налоговой милиции, зарегистрировав законопроект №0940.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против создания Финполиции.