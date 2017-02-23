Государственная фискальная служба (ГФС) с учетом резкого роста числа закрывающихся "спящих" физических лиц-предпринимателей (ФОП - укр.) предлагает отменить норму об обязательности проверки службой каждого ФОП при ликвидации.

"На этот счет существует два приказа Минфина. Один из них касается ЕСВ (единого социального взноса), второй - всех остальных налогов. Мы считаем, что следует пересмотреть эти приказы и создать более конкретные требования - в каких случаях, в зависимости от критериев того закрываемого физлица-предпринимателя, какая нужна или не нужна проверка ", - цитирует пресс-служба ГФС главу ведомства Романа Насирова.

Согласно данным ГФС, после внесенной в конце прошлого года в налоговое законодательство нормы о необходимости уплаты ФОПами ЕСВ даже при отсутствии прибыли, с 1 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года около 330 тыс. предпринимателей прекратили свою деятельность, большинство закрытых ФОП были "спящими" и давно не вели хозяйственную деятельность.

