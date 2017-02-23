Финансовые новости
- |
- 23.02.17
- |
- 13:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Рынок земли предлагают запускать в несколько этапов
12:33 23.02.2017 |
В Раде и Минагрополитики озвучили возможные условия для снятия земельного моратория.
В Украине открывать рынок земли следует постепенно и в несколько этапов, - заявил вчера на круглом столе «Формирование рынка земли: реалии и перспективы» народный депутат из фракции БПП, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.
По его словам, на первом этапе необходимо ввести мораторий на продажу сельхозземель (на 10 лет) для юридических лиц и физических лиц-иностранцев; установить максимальный размер земельного участка для купли-продажи от 250 до 500 га; предоставить приоритетное право на покупку земли местным жителям; земельные аукционы по купле-продаже должны проводить органы местных общин или профессиональные общественные объединения - Земельные союзы.
Также, по мнению Козаченко, введение рынка земли следует начать с пилотного проекта в двух регионах Украины.
«В мире лучшим залогом для получения кредитов является земля. Если фермер предоставляет в залог землю, банк выдаст ему долгосрочный кредит на выгодных условиях. Если привлечь в украинский агросектор $70 млрд инвестиций, мы сможем увеличить производство сельскохозяйственной продукции в три раза», - цитирует парламентария пресс-служба УАК.
В свою очередь первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк сообщил, что на сегодняшний день под мораторием находятся примерно 37 млн га земли. «Между тем, 5 млн га земли, которые находятся в частном пользовании, не подпадают под действие моратория. И это не создает проблем, никто никого не обманывает. Причем в Украине нет ограничений на владение этой землей для юридических лиц», - напомнил первый замглавы Минагропрода.
Он отметил, что министерство предлагает открывать рынок земли в два этапа: сначала позволить купле-продаже государственных земель, а через два года, когда на рынке сформируется цена, открыть его для всех собственников. При этом максимальный размер участка следует ограничить в 200 га.
«Цель введения рынка земли - создание среднего класса на селе. Если она будет достигнута, то в среднесрочной перспективе в каждом селе будет эффективно работать 2-3 фермеры, которые будут специализироваться на высокомаржинальных культурах, не требующих масштабности производства», - добавил Мартынюк.
В свою очередь народный депутат Украины из фракции БПП Алексей Мушак, принимавший участие в дискуссии, заявил, что на сегодня рынок земли в Украине уже существует, и государство не имеет другого пути, как сделать этот рынок цивилизованным. Причем, как считает парламентарий, времени для этого осталось 2-3 года.
«В 2019 году мы должны вернуть МВФ $7,6 миллиарда. Земельная и пенсионная реформы - два условия, которые дадут нам возможность перекредитоваться. Однако открывать рынок земли нужно не только ради МВФ - это в интересах Украины», - сказал он и добавил, что земельный мораторий нарушает как минимум 8 статей украинской Конституции.
Народный депутат Аркадий Корнацкий (фракция БПП) добавил, что одно из главных условий открытия рынка земли в Украине - обеспечить справедливую цену на паи крестьян, а власть ввела земельный мораторий после прецедента в Херсонской области с его участием.
«Земельный мораторий начался с меня», - рассказал Корнацкий и пояснил, что его семья выкупила 100% земель местного колхоза в Херсонской области, и это стало известно на тот момент Президенту Леониду Кучме. После это случая с подачи Кучмы и было принято решение о введении моратория на куплю и продажу сельхозземель.
Ранее о том, какие риски существуют, и как их избежать при внедрении свободного обращения земель в Украине, в своей колонке на Hubs рассказывал народный депутат Сергей Лабазюк.
В свою очередь нардеп Мушак в комментарии Hubs подчеркивал, что основным инструментом на рынке земли должно стать право собственности, а арендное право остаться лишь дополнительным механизмом.
Тем не менее, глава УАК Леонид Козаченко, комментируя переговоры с МВФ, в начале февраля отмечал, что Рада вряд ли сможет запустить полноценный рынок сельхозземель в течение нескольких месяцев.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в УПК касательно заочного осуждения
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, что позволит в короткие сроки завершить расследование и передать в суд дело экс-президента Украины Виктора Януковича и его сторонников
|Радиация в Европе. Россия скрывает ЧП на ядерном объекте?
|Кабмин утвердил порядок пересмотра цен на газ для населения каждые полгода - с 1 апреля и с 1 октября
Предыдущая редакция постановления правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязанностей предусматривала ежеквартальную корректировку цен на газ для населения в случае существенного изменения цен импортного паритета, но механизма такого пересчета в старой редакции прописано не было.
|Историческое соглашение ВТО о либерализации мировой торговли вступило в силу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ГФС предлагает отменить проверку каждого ФОП при ликвидации из-за закрытия 330 тыс. предпринимателей за 80 дней
"На этот счет существует два приказа Минфина. Один из них касается ЕСВ (единого социального взноса), второй - всех остальных налогов. Мы считаем, что следует пересмотреть эти приказы и создать более конкретные требования - в каких случаях, в зависимости от критериев того закрываемого физлица-предпринимателя, какая нужна или не нужна проверка".
|Рынок земли предлагают запускать в несколько этапов
|Рада отказалась возобновить работу Налоговой милиции
В ходе обсуждения министр финансов Александр Данилюк призвал депутатов не поддерживать возобновление работы Налоговой милиции. Также во время рассмотрения документа около 20 депутатов блокировали парламентскую трибуну с целью не допустить возобновления Радой работы Налоговой милиции.
|Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в УПК касательно заочного осуждения
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, что позволит в короткие сроки завершить расследование и передать в суд дело экс-президента Украины Виктора Януковича и его сторонников
|Нефть дорожает 23 февраля на данных о сокращении товарных запасов
Нефтяные фьючерсы подорожали примерно на 1% после публикации данных Американского института нефти (API) о снижении коммерческих запасов нефти в США. Это усилило оптимизм рынка в отношении эффективности программы сокращения нефтедобычи, реализуемой группой ОПЕК+11.
|Золото выросло в цене 23 февраля, несмотря на протокол заседания FOMC
|Кабмин утвердил порядок пересмотра цен на газ для населения каждые полгода - с 1 апреля и с 1 октября
Предыдущая редакция постановления правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязанностей предусматривала ежеквартальную корректировку цен на газ для населения в случае существенного изменения цен импортного паритета, но механизма такого пересчета в старой редакции прописано не было.
Это интересно
|К 2030г. средняя продолжительность жизни впервые превысит 90 лет
|Представлен смартфон Huawei Honor V9 с функцией 3D-фото стоимостью от $377
Huawei рекламирует Honor V9 как первый смартфон, который можно использовать для 3D-моделирования. О чем идет речь: сдвоенная камера Honor V9 с системой лазерной фокусировки позволяет делать трехмерные снимки, которые затем можно будет напечатать на 3D-принтере.
|Новая версия гарнитуры Microsoft HoloLens не выйдет раньше 2019 года
|Aston Martin никогда не откажется от спорткаров с механической коробкой передач
|Эксперты рекомендуют прикрывать дисплей смартфона при вводе паролей
|Первые гонки самоуправляемых автомобилей в Formula E закончились аварией
|«Форды» научатся заранее предупреждать водителей о ямах
Компания Ford в текущем году начнет испытания системы предупреждения водителей о ямах на дорогах. Информация о дефектах дорожного полотна, включая их расположение и степень опасности, в режиме реального времени будет выводиться на дисплей борткомпьютера машин.