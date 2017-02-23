В Раде и Минагрополитики озвучили возможные условия для снятия земельного моратория.

В Украине открывать рынок земли следует постепенно и в несколько этапов, - заявил вчера на круглом столе «Формирование рынка земли: реалии и перспективы» народный депутат из фракции БПП, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

По его словам, на первом этапе необходимо ввести мораторий на продажу сельхозземель (на 10 лет) для юридических лиц и физических лиц-иностранцев; установить максимальный размер земельного участка для купли-продажи от 250 до 500 га; предоставить приоритетное право на покупку земли местным жителям; земельные аукционы по купле-продаже должны проводить органы местных общин или профессиональные общественные объединения - Земельные союзы.

Также, по мнению Козаченко, введение рынка земли следует начать с пилотного проекта в двух регионах Украины.

«В мире лучшим залогом для получения кредитов является земля. Если фермер предоставляет в залог землю, банк выдаст ему долгосрочный кредит на выгодных условиях. Если привлечь в украинский агросектор $70 млрд инвестиций, мы сможем увеличить производство сельскохозяйственной продукции в три раза», - цитирует парламентария пресс-служба УАК.

В свою очередь первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк сообщил, что на сегодняшний день под мораторием находятся примерно 37 млн ​​га земли. «Между тем, 5 млн га земли, которые находятся в частном пользовании, не подпадают под действие моратория. И это не создает проблем, никто никого не обманывает. Причем в Украине нет ограничений на владение этой землей для юридических лиц», - напомнил первый замглавы Минагропрода.

Он отметил, что министерство предлагает открывать рынок земли в два этапа: сначала позволить купле-продаже государственных земель, а через два года, когда на рынке сформируется цена, открыть его для всех собственников. При этом максимальный размер участка следует ограничить в 200 га.

«Цель введения рынка земли - создание среднего класса на селе. Если она будет достигнута, то в среднесрочной перспективе в каждом селе будет эффективно работать 2-3 фермеры, которые будут специализироваться на высокомаржинальных культурах, не требующих масштабности производства», - добавил Мартынюк.

В свою очередь народный депутат Украины из фракции БПП Алексей Мушак, принимавший участие в дискуссии, заявил, что на сегодня рынок земли в Украине уже существует, и государство не имеет другого пути, как сделать этот рынок цивилизованным. Причем, как считает парламентарий, времени для этого осталось 2-3 года.

«В 2019 году мы должны вернуть МВФ $7,6 миллиарда. Земельная и пенсионная реформы - два условия, которые дадут нам возможность перекредитоваться. Однако открывать рынок земли нужно не только ради МВФ - это в интересах Украины», - сказал он и добавил, что земельный мораторий нарушает как минимум 8 статей украинской Конституции.

Народный депутат Аркадий Корнацкий (фракция БПП) добавил, что одно из главных условий открытия рынка земли в Украине - обеспечить справедливую цену на паи крестьян, а власть ввела земельный мораторий после прецедента в Херсонской области с его участием.

«Земельный мораторий начался с меня», - рассказал Корнацкий и пояснил, что его семья выкупила 100% земель местного колхоза в Херсонской области, и это стало известно на тот момент Президенту Леониду Кучме. После это случая с подачи Кучмы и было принято решение о введении моратория на куплю и продажу сельхозземель.

Ранее о том, какие риски существуют, и как их избежать при внедрении свободного обращения земель в Украине, в своей колонке на Hubs рассказывал народный депутат Сергей Лабазюк.

В свою очередь нардеп Мушак в комментарии Hubs подчеркивал, что основным инструментом на рынке земли должно стать право собственности, а арендное право остаться лишь дополнительным механизмом.

Тем не менее, глава УАК Леонид Козаченко, комментируя переговоры с МВФ, в начале февраля отмечал, что Рада вряд ли сможет запустить полноценный рынок сельхозземель в течение нескольких месяцев.