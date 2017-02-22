Китайская Huawei Technologies Co, занимающая третье место в мире по объему продаж смартфонов, намерена до конца 2017 года открыть в Киеве научно-исследовательский центр, сообщается в пресс-релизе Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

"Компания Huawei имеет значительный опыт внедрения цифровых технологий и мы хотим сотрудничать с Украиной, потому что здесь большой потенциал. Это могут быть облачные решения для медицины, электронного управления, безопасности городов, ЖКХ (проекты "Умный дом") и других отраслей", - отметил во время встречи с первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым президент Huawei по региону Центральная Азия и Кавказ Лю Хонджюн.

По его словам, Украина имеет значительный потенциал в сфере развития цифровых проектов и технологий. Л.Хонджон добавил, что страна может осуществить цифровой скачок в использовании digital-возможностей, но для этого ей необходимо повысить эффективность использования радиочастот, внедрить связь 4G, упростить разрешительные процедуры для использования микро- и пико-базовых станций, широко применяющихся в ЕС.

Во встрече также участвовали заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив, председатель комитета по вопросам информатизации и связи Верховной Рады Александра Данченко и директор "Huawei Украина" Чжоу Хаодзе.

С.Кубив в свою очередь отметил, что цифровизация является ключевым направлением работы украинского правительства и перспективным направлением для инвестиций.

Huawei - мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий. Продукция компании представлена более чем в 170 странах мира. В компании - 16 исследовательских центров по всему миру.

На украинском рынке Huawei почти 20 лет. Поставляет оборудование для строительства сетей сотовой связи различных стандартов для всех мобильных операторов страны.

