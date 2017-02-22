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Топливно-энергетический комплекс
На разработку и закупку новых образцов вооружений в 2017 г. предусмотрено 9 млрд грн - Порошенко
12:37 22.02.2017 |
Украина выделит 9 млрд грн на разработку и закупку нового и модернизированного вооружения в 2017 году, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"В этом году на разработку и закупку новых и модернизированных образцов вооружений и военной техники предусмотрено выделить около 9 млрд грн", - сказал П.Порошенко на оперативных сборах руководства Генштаба ВСУ в Киеве в среду.
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