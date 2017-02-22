Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря 2016 года, которым тот обязал российского газового монополиста компанию "Газпром" выплатить штраф и пеню, наложенные Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен (порядка 6,4 млрд долларов по текущему курсу) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Соответствующее решение зачитала председательствующий судья Каролина Тарасенко, передает корреспондент Українських Новин из зала суда.

"Газпром" имеет право обжаловать данное постановление в Высшем хозяйственном суде Украины.

В ходе рассмотрения апелляции судебная коллегия отказала "Газпрому" в назначение судебно-экономической экспертизы.

Как сообщали Українські Новини, 22 января АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Уведомление "Газпрому" об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.

12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению.

"Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность данного решения.

АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени 5 октября 2016 года.

Министерство энергетики России 9 декабря 2016 года выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа и заявило, что пени вызывает риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину.

Минэнерго России призывало Украину отменить это решение.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что изъятие транзитного газа в рамках возможного выполнения решения Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа АМКУ невозможно.

Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению суда.

АМКУ рассматривает возможность взыскания с Газпрома штрафа также и в иностранных юрисдикциях.