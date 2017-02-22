Финансовые новости
- |
- 22.02.17
- |
- 19:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с "Газпрома" штрафа АМКУ 172 млрд гривен
12:33 22.02.2017 |
Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря 2016 года, которым тот обязал российского газового монополиста компанию "Газпром" выплатить штраф и пеню, наложенные Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен (порядка 6,4 млрд долларов по текущему курсу) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.
Соответствующее решение зачитала председательствующий судья Каролина Тарасенко, передает корреспондент Українських Новин из зала суда.
"Газпром" имеет право обжаловать данное постановление в Высшем хозяйственном суде Украины.
В ходе рассмотрения апелляции судебная коллегия отказала "Газпрому" в назначение судебно-экономической экспертизы.
Как сообщали Українські Новини, 22 января АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.
Уведомление "Газпрому" об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.
12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению.
"Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность данного решения.
АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени 5 октября 2016 года.
Министерство энергетики России 9 декабря 2016 года выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа и заявило, что пени вызывает риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину.
Минэнерго России призывало Украину отменить это решение.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что изъятие транзитного газа в рамках возможного выполнения решения Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа АМКУ невозможно.
Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению суда.
АМКУ рассматривает возможность взыскания с Газпрома штрафа также и в иностранных юрисдикциях.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Инициированная российской стороной видеоконференция ТКГ не состоялась, поскольку сами россияне не вышли на связь - Олифер
Украинская делегация прибыла для участия в видеоконференции. Также на встречу приехали специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и глава СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в подгруппе по безопасности Эртурул Апакан.
ТОП-НОВОСТИ
|Перспективы создания единого правого фронта в Украине выглядят не такими оптимистическими, как пытаются показать участники
|Что новый советник Трампа по безопасности думает о России
|Команда Януковича продала газовый бизнес российскому миллиардеру
|Ситуация в экономике США ограничивает возможности быстрого роста, - Пол Кругман
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 22 февраля из-за укрепления доллара и ожиданий повышения ставки ФРС
|Huawei намерена до конца до 2017г откроет в Киеве научно-исследовательский центр
Китайская Huawei Technologies Co, занимающая третье место в мире по объему продаж смартфонов, намерена до конца 2017 года открыть в Киеве научно-исследовательский центр, сообщается в пресс-релизе Министерства экономического развития и торговли Украины.
|Нефть дешевеет 22 февраля, Brent торгуется у $55,9 за баррель
Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду, поскольку инвесторы сомневаются в действенности предпринимаемых странами-членами ОПЕК и другими государствами мер по сокращению добычи, а также опасаются дальнейшего увеличения запасов топлива в США.
|Украина в январе нарастила выплавку стали на 8,5%, сохранила 10-е место в рейтинге Worldsteel
Украина по итогам работы металлургических предприятий в январе 2017 года нарастила производство стали на 8,5% по сравнению с январем 2016 года – до 2,103 млн тонн, сохранив 10-е место в рейтинге 67 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали.
|Команда Януковича продала газовый бизнес российскому миллиардеру
|Ситибанк: "Нафтогаз" к концу недели получит первые четыре аккредитива по кредиту на $500 млн
|На разработку и закупку новых образцов вооружений в 2017 г. предусмотрено 9 млрд грн - Порошенко
Это интересно
|Aston Martin никогда не откажется от спорткаров с механической коробкой передач
|Эксперты рекомендуют прикрывать дисплей смартфона при вводе паролей
|Первые гонки самоуправляемых автомобилей в Formula E закончились аварией
|«Форды» научатся заранее предупреждать водителей о ямах
Компания Ford в текущем году начнет испытания системы предупреждения водителей о ямах на дорогах. Информация о дефектах дорожного полотна, включая их расположение и степень опасности, в режиме реального времени будет выводиться на дисплей борткомпьютера машин.
|Грузовой корабль SpaceX Dragon успешно стартовал к МКС
|Билл Гейтс предложил ввести налог на труд роботов
|Apple десятый раз подряд возглавила список самых уважаемых компаний