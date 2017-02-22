Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским Союзом о присоединении Украины к программе "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)".

За принятие в целом законопроекта №0130 проголосовали 226 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Программа направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Общий бюджет данной программы составляет 2,3 млрд евро.

Планируется, что присоединение Украины к данной программе будет способствовать выходу украинских предприятий на рынок ЕС, укреплению торговых связей украинского бизнеса с европейскими компаниями и привлечению иностранных инвестиций.

В частности, присоединение Украины к программе COSME предусматривает возможность финансирования украинских предприятий (государственного, частного и общественного секторов) за счет средств бюджета COSME в размере около 0,9 млрд евро, а также инвестиционных и венчурных фондов ЕС.

В рамках программы предусмотрено участие Украины в таких составляющих программы, как: улучшение условий доступа малого и среднего бизнеса на рынки (бюджет - около 500 млн евро), улучшение условий для конкурентоспособности предприятий (около 300 млн евро) и формирование культуры ведения бизнеса (около 60 млн евро).

Улучшение условий доступа на рынки будет обеспечиваться путем получения консультационных и аналитических услуг, связанных с сопровождением экспортно-импортной деятельности предприятий, их интернационализацией и расширением торгово-экономических связей.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2016 года Кабинет Министров одобрил подписание соглашения с ЕС о присоединении Украины к программе "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)".