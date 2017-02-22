Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам 2016 года сократился на 15,2% по сравнению с 2015 годом - до 9 млн 366,8 тыс. кв. м.

Как сообщила Государственная служба статистики, указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО на востоке Украины.

По данным Госстата, в 2016 году из общего показателя 2,6% или 242,5 тыс. кв. м жилья введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Таким образом, ввод жилья без учета введенного в эксплуатацию по временному порядку сократился на 1,1% - до 9 млн 124,3 тыс. кв. м.

Согласно сообщению, в городах в 2016 году введено в эксплуатацию 6 млн 502,9 тыс. кв. м общего объема жилья, в сельской местности - 2 млн 863,9 тыс. кв. м. При этом 43,7%% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 56% - в домах с двумя и более квартирами и 0,3% - в общежитиях.

В целом за год в эксплуатацию введено 112,576 тыс. квартир общей площадью 9 млн 24,5 тыс. кв. м, при этом в городских населенных пунктах - 85,284 тыс. квартир общей площадью 6 млн 223,4 тыс. кв. м, в сельской местности - 27,292 тыс. квартир общей площадью 2 млн 801,1 тыс. кв. м.

Средняя площадь квартир составила соответственно 80,2 кв. м, при этом квартир в городских населенных пунктах - 73 кв. м, в сельской местности - 102,6 кв. м.

В Киеве и области, а также во Львовской и Одесской областях по итогам 2016 года введено в эксплуатацию 51,5% общего объема жилья, в частности, в Киеве - 1 млн 334 тыс. кв. м.

Госстат отмечает, что за счет средств госбюджета 2016 году введено всего 30,3 тыс. кв. м жилья, или 0,3% общего объема, что на 42,3% ниже показателя за предыдущий год.

Согласно статданным, сокращение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) по итогам 2016 года зафиксировано в 13 областях. При этом наибольшее снижение (без учета предварительных данных о снижении показателя в Луганской области на 67,9% - до 7,1 тыс. кв. м) зафиксировано в Ивано-Франковской области (на 39,6%, до 480,8 тыс. кв. м).

Наивысшие показатели роста ввода жилья в 2016 году относительно предыдущего года (без учета временного порядка) зафиксированы в Днепропетровской (на 54,4%, до 272,1 тыс. кв. м),, Житомирской (на 32,9%, до 165,9 тыс. кв. м), Волынской (на 38%, до 364,1 тыс. кв. м) и Запорожской (на 23%, до 102,2 тыс. кв. м) областях.

По данным Госстата, в 2015 году показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя увеличился на 13,4% по сравнению с 2014 годом - до 11 млн 44,4 тыс. кв. м. При этом падение показателя без учета введенного жилья по временному порядку составил 3,3%, до 9 млн 227,1 тыс. кв. м.

