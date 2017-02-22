Ситибанк (Киев) ожидает рост ВВП Украины на 2,3% в 2017-2018 годах.

Об этом заявил в ходе общения с журналистами заместитель председателя правления банка Владислав Сочинский, передают Українські Новини.

"У нас сдержанный прогноз по росту украинской экономики. Наш прогноз совпадает с официальным - примерно 2,3% в этом году и следующем. Тенденция по инфляции, которая началась в прошлом году, будет продолжаться и в этом. Поэтому рисков для того, что инфляция выйдет за заявленный диапазон 8%+/-2 нет", - сказал он.

Также Ситибанк ожидает, что НБУ продолжит смягчение монетарной политики с дальнейшим снижением учетной ставки.

"Мы думаем, что со 2-го квартала этого года будет плавное снижение учетной ставки", - отметил банкир.

Ситибанк также ожидает возврата иностранных инвесторов на украинский долговой рынок, как обладающий значительным потенциалом.

Пока на данном рынке в основном представлены НБУ и коммерческие банки, являющиеся крупнейшими держателями ОВГЗ.

Сочинский отметил, что основным риском в экономической сфере в этом году является увеличение дефицита текущего счета платежного баланса.

Он напомнил, что данный факт оказывает влияние на курс национальной валюты, колеблющийся под влиянием сезонных факторов.

Как сообщали Українські Новини, акционерами Ситибанка являются Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International Inc (33%).

Банк контролируется американской Citigroup Inc.

Эксперты ухудшили прогнозный рост украинской экономики на 0,5 п.п. до 2,4% в 2017 году согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли.

При этом Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП с 2,5% до 2,8% и ухудшил прогноз инфляции с 8% до 9,1% в 2017 году.

В свою очередь Инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует рост валового внутреннего продукта на 2,1% при инфляции 7,9% (декабрь к декабрю) в 2017 году.