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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Данилюк настаивает на подчинении финансовой полиции его министерству

19:50 21.02.2017 |

Экономика

 

Министр финансов Александр Данилюк, настаивает на том, чтобы Служба финансовых расследований (финансовая полиция), которая должна заменить налоговую милицию и расследовать все экономические преступления против государства, подчинялась Министерству финансов.

Об этом Данилюк заявил в ходе обсуждения правительственного законопроекта о создании соответствующей службы.

По словам министра, есть несколько вариантов, кому может подчиняться финансовая полиция - министерство внутренних дел, Минфин и Государственная фискальная служба.

«Мне кажется, что сейчас в Министерстве внутренних дел это не актуально, так как идет речь о том, что необходимо отходить от силовых подходов. Я отстаиваю идею, что эта служба должна подчиняться Минфину», - сказал министр, ответив, что в украинских реалиях служба не может подчиняться ГФС.

По его словам, согласно законопроекту, планируется, что у новосозданного органа будет 7 территориальных управлений и не более 3,5 тысяч сотрудников. При этом министр напомнил, что сейчас в налоговой милиции работает 4,7 тыс. лиц.

Кроме того, министр сообщил, что сотрудники полиции будут проходить проверку на полиграфе.

Справка УНИАН. В рамках Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» №1797 от 21 декабря 2016 года, налоговая милиция продолжит свою работу и выполнение обязанностей до принятия нового закона о ее правопреемнице - финансовой полиции.
По материалам: УНИАН
 

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